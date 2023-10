Börsenplätze Cherry-Aktie:



ISIN Cherry-Aktie:

DE000A3CRRN9



WKN Cherry-Aktie:

A3CRRN



Ticker-Symbol Cherry-Aktie:

C3RY



Kurzprofil Cherry SE:



Die Cherry SE (ISIN: DE000A3CRRN9, WKN: A3CRRN, Ticker-Symbol C3RY) ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industry und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden.



Cherry hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt rund 500 Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Landskrona (Schweden), Paris, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong.



Mehr Informationen im Internet unter: https://www.cherry.de (10.10.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Cherry-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Cherry SE (ISIN: DE000A3CRRN9, WKN: A3CRRN, Ticker-Symbol C3RY) weiterhin zu kaufen.Die Cherry SE habe kürzlich über eine vertiefte Zusammenarbeit mit dem Elektronikhersteller MEDION berichtet. Wenngleich diese umsatzseitig den Konzern kurzfristig nicht in neue Umsatzdimensionen führen werde, würden die Aktienanalysten der Montega AG die Kooperation als positiv und als ersten Schritt der angekündigten "180 Grad-Wende" zu einem weltweiten OEM-Partner im Switch-Geschäft beurteilen. Weitere derartige Meldungen in der nächsten Zeit dürften die hohe strategische Relevanz des Ziels für Cherry untermauern.Mit der MEDION AG (Umsatz GJ 22/23: 877 Mio. Euro) finde Cherry einen langjährig etablierten Hersteller von Elektronikprodukten. Vor allem in der DACH-Region verfüge das Unternehmen (Hauptanteilseigner Lenovo: 88% d. Stimmrechte) mit einer breiten Produktpalette im Unterhaltungselektronik-Segment durch die enge Kooperation mit ALDI über einen sehr attraktiven Absatzkanal. Darüber hinaus seien die Produkte ebenso über den eigenen Online-Shop erhältlich (GJ 22/23: 58,6% d. Umsatzes).Bisher würden die beiden Unternehmen im für Cherry strategisch hochrelevanten Geschäftsfeld der High-End Gaming-Notebooks zusammenarbeiten. Insgesamt fänden sich auf der MEDION-Website drei Modelle der eSports-Brand ERAZER, die mit den ULP-Switches ausgestattet seien. Laut Unternehmen seien mit dem aktuellen Angebot von drei Produkten bisher noch keine signifikanten Umsatzbeiträge im Components-Segment erwirtschaftet worden.Die vertraglich fixierte Zusammenarbeit zwischen den Parteien laufe zunächst bis 31.12.2025. Im Zentrum stehe die Entwicklung von Produkten, die z.T. bereits in 2024 gelauncht werden sollten. So werde noch im laufenden Jahr eine Gaming-Tastatur mit der neuen Generation der MX-Switches gemeinsam entwickelt und danach auf den Markt gebracht. Weitere Keyboards sollten im nächsten Jahr folgen. Außerdem sollten die ULP-Schalter in einem neukonzipierten Gaming-Laptop von MEDION verbaut werden. Die Kollaboration beinhalte neben diesen Design-in-Prozessen zudem auch regelmäßige gemeinsame Planungen von Bestellmengen.Für den Strategieschwenk hin zum Direktvertrieb von Keyboard-Switches habe Cherry bereits kurz nach Verkündung in diesem Bereich den ersten Partner gefunden. Für weitere Kooperationen mit höherer kommerzieller Relevanz (beispielsweise Microsoft, Lenovo, Logitech) dürfte im Falle eines erfolgreichen Starts der nun vertraglich fixierten Zusammenarbeit mit MEDION der Weg geebnet sein.Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 9,00 Euro für die Cherry-Aktie. (Analyse vom 10.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link