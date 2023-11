Börsenplätze Cherry-Aktie:



Kurzprofil Cherry SE:



Die Cherry SE (ISIN: DE000A3CRRN9, WKN: A3CRRN, Ticker-Symbol C3RY) ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industry und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden.



Cherry hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt rund 500 Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Landskrona (Schweden), Paris, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong.



Mehr Informationen im Internet unter: https://www.cherry.de (02.11.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Cherry-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Cherry SE (ISIN: DE000A3CRRN9, WKN: A3CRRN, Ticker-Symbol C3RY) von "kaufen" auf "halten" zurück.Cherry habe letzte Woche enttäuschende vorläufige Q3-Zahlen kommuniziert und gleichzeitig eine umfassende Restrukturierung des Switch-Geschäftes angekündigt. Zugleich habe der Vorstand den bisher bestehenden Guidance-Korridor am unteren Ende konkretisiert und avisiere damit eine deutliche Steigerung der Dynamik im Schlussquartal.Nach vorläufigen Zahlen habe Cherry nach 9M einen Umsatzrückgang von rund 10% yoy auf 88,6 Mio. Euro (MONe: 92,6 Mio. Euro) verbucht. Nach einem leichten Top Line-Wachstum im zweiten Quartal (+2,8% yoy) habe der Konzern im dritten Quartal also wieder deutlich rückläufige Erlöse von rund 15% yoy (27,3 Mio. Euro) hinnehmen müssen. Allen voran das Switch-Geschäft sowie der Absatz von e-Health-Terminals seien laut Management schwach verlaufen. Hier habe man für das zweite Halbjahr indes eine deutliche Belebung avisiert. Einzig die angeschobene Internationalisierung und Vertriebskanalerweiterung für Gaming-& Office-Peripherals dürfte der Top Line-Entwicklung Aufwind verliehen haben. In diesem Zusammenhang sei die EBITDA-Entwicklung nach 9M (1,9 Mio. Euro; Marge: 2,2%) ebenfalls schwächer als erwartet verlaufen (MONe: 7,7 Mio. Euro).Laut Mitteilung sei die schwache Entwicklung des Components-Geschäftes im Wesentlichen auf die fehlende Wettbewerbsfähigkeit der aktuellen MX-Schalter zurückzuführen. Für die strategische Neuausrichtung und die Wiederherstellung einer adäquaten Marktposition sowie der Ertragskraft dieser Sparte erarbeite der Vorstand nun ein umfangreiches Maßnahmenpaket entlang der gesamten Wertschöpfungskette, welches kurzfristig umgesetzt werden solle. Dies dürfte für 2023 noch deutliche Restrukturierungsaufwendungen und u.a. deutliche Abschreibungen auf den Vorrats-bestand von MX-Switches mit sich bringen.Aufgrund der enttäuschenden Entwicklung im dritten Quartal habe Cherry die Guidance am unteren Ende auf 140 Mio. Euro bzw. 10% ber. EBITDA-Marge konkretisiert, womit nicht weniger als eine historische Umsatzsteigerung von rund 50% yoy und ein Rekord-Konzernerlös von ca. 51,0 Mio. Euro impliziert werde. Die aktuelle Höchstmarke liege bei 49,7 Mio. Euro (Q4/20). So erwarte der Vorstand im vierten Quartal eine Belebung der Produktverkäufe bei Tastaturschaltern und Gaming- bzw. Office-Peripherals. Dies solle vordergründig durch die veränderte Vertriebsstruktur erreicht werden, deren Effekte sich angesichts der vorweihnachtlichen Verkaufsevents (Black Friday, Cyber Monday) potenzieren dürften.Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, stuft die Aktie von Cherry von "kaufen" auf "halten" herab. Das Kursziel werde von 9,00 auf 5,50 Euro gesenkt. (Analyse vom 02.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link