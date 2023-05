Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Chegg Inc. (ISIN: US1630921096, WKN: A1W4ER, Ticker-Symbol: 0CG, NYSE-Ticker: CHGG) ist der Betreiber einer Lernplattform. Das US-Unternehmen hat seinen Sitz in Santa Clara US-Bundesstaat Kalifornien. Chegg vermittelt in- und ausländische Studenten an Hochschulen, Universitäten und andere akademische Einrichtungen in den USA. Es bietet auch die eTextbooks-Bibliothek zum Mieten und Verkauf an. (02.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Chegg-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Chegg-Aktie (ISIN: US1630921096, WKN: A1W4ER, Ticker-Symbol: 0CG, NYSE-Ticker: CHGG) unter die Lupe.In der Pandemie seien Studenten und Schüler froh gewesen, dass es das Unternehmen und seine Lernangebote gegeben habe. Doch die Zeiten hätten sich geändert - es gebe einen neuen Player, der der US-Firma Chegg das Leben schwermache. Die Rede sei von ChatGPT. Das KI-Tool sei der Auslöser für den Chegg-Crash am Montag gewesen."Es gibt einen signifikanten Anstieg des Interesses der Studenten an ChatGPT", so Chegg-CEO Dan Rosenzweig. Das habe das Abonnentenwachstum des Onlinebildungsunternehmens beeinträchtigt.Und nicht nur das: Chegg erwarte für das zweite Quartal nur noch einen Umsatz von 175 bis 178 Millionen Dollar, während die Analysten im Durchschnitt mit 191 Millionen Dollar gerechnet hätten. Im zweiten Quartal 2022 habe Chegg noch 195 Millionen Dollar erlöst.Die Aktie von Chegg, die keine laufende "Aktionär"-Empfehlung sei, sei infolge des Ausblicks um 38 Prozent auf 11 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit 2017 gecrasht. In der Pandemie habe die Aktie im Hoch bei 115 Dollar notiert.Die KI im Allgemeinen und ChatGPT speziell seien Gamechanger, die noch vielen Unternehmen Probleme machen würden - aber auch die Geschäfte vieler Firmen befeuern würden: Microsoft zum Beispiel, Alphabet oder NVIDIA."Der Aktionär" begleitet den Trend von Beginn an, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 02.05.2023)