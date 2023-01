Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem Reed Hastings am Donnerstag als CEO zurückgetreten ist, haben die neuen Co-Chefs von Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) - Ted Sarandos und Greg Peters - nun die Aufgabe, dafür sorgen, dass das Unternehmen in einer schwachen Wirtschaft weiter wächst, während auch die Konkurrenz wächst, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Die Anleger würden den Führungswechsel eher skeptisch sehen, die Aktie habe gestern 3,23% verloren.



Der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) (-2,73%) habe am Donnerstag seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben und erklärt, dass es trotz eines Rückgangs des Absatzvolumens die Preise weiter anheben wolle, wobei man davor warne, dass die hohen Rohstoffkosten auf die Gewinne drücken würden. (20.01.2023/ac/a/m)

