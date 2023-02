"Die Zentralbanken müssen eine Menge Liquidität zurücknehmen, und das wird schmerzhaft sein; es wird den Konsum reduzieren", habe er gesagt. Bislang hätten die Märkte in diesem Jahr den Gedanken an eine Rezession weitgehend verworfen, da der Arbeitsmarkt nach wie vor gesund sei. Ein Grund, warum sich die Anleger keine Sorgen über eine Rezession machen, ist laut Polleit jedoch die Tatsache, dass sie wissen, dass die restriktive Haltung der FED nur bis zu einem gewissen Grad reicht, so Markus Bußler von "Der Aktionär".



"Die Realität ist, dass die Märkte bereits kein Vertrauen in die Normalisierung der Geldpolitik der Zentralbanken haben", habe er gesagt. "Die Märkte können nicht mehr ohne ein Sicherheitsnetz der Zentralbanken funktionieren. Sobald die Wirtschaft in den USA in Schwierigkeiten gerät, werden wir schnell sehen, dass die Federal Reserve dieses Sicherheitsnetz herauszieht."



Trotz der aggressiven Äußerungen einiger Mitglieder der Federal Reserve erwarte Polleit nicht, dass die Zentralbank die Zinssätze auf 5 Prozent anheben werde. Er habe hinzugefügt, dass er sich eine Zinssenkung im Spätsommer vorstellen könne, wenn die Marktturbulenzen schlimm genug seien.



Was die Positionierung des Portfolios anbelange, so halte Polleit etwa 60 Prozent in global diversifizierten Aktien oder ETFs und die restlichen 40 Prozent in Edelmetallen. Bei einer Aufschlüsselung seiner Edelmetallbestände habe er hinzugefügt, dass er etwa 70 Prozent in Gold und die restlichen 30 Prozent in Silber halten würde.



"Wenn Sie sich fragen, ob der aktuelle Goldpreis ein guter Kauf ist, würde ich sagen, dass Gold unter den aktuellen Bedingungen langfristig immer noch günstig ist", habe er gesagt.



Gold habe in den vergangenen Tagen korrigiert und diese Korrektur scheine noch nicht ganz ausgestanden zu sein. Doch der mittelfristige Trend zeige nach oben. Anleger sollten daher die Schwächephase nutzen. (10.02.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gold ( ISIN XC0009655157 WKN 965515 ) hat gestern seine Korrektur fortgesetzt, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Habe es vormittags noch nach einer Erholung ausgesehen, hätten die Bären ab Nachmittag das Kommando übernommen. Auch in Australien habe sich die Schwäche heute bei den Goldaktien fortgesetzt. Doch die Korrektur sei mehr als verdient bei Gold. Mittelfristig sollte es weiter bergauf gehen.In einem Interview mit "Kitco News" habe Thorsten Polleit, Chefvolkswirt bei Degussa, gesagt, dass er davon ausgehe, dass Gold bis 2023 weiter glänzen werde, da die Anleger ihre Kaufkraft schützen und sich gegen die wachsende wirtschaftliche Unsicherheit absichern möchten. In seiner offiziellen Preisprognose gehe Polleit davon aus, dass der Goldpreis auf einen Höchststand von 2.200 Dollar je Unze steige und 2023 einen Durchschnittspreis von 2.000 Dollar je Unze erreiche. Gleichzeitig gehe er davon aus, dass der Silberpreis in diesem Jahr einen Höchststand von etwa 29 Dollar pro Unze und einen Durchschnittspreis von 26 Dollar pro Unze erreichen werde.