In den kommenden Wochen und Monaten dürften einige Faktoren wegfallen, welche die US-Wirtschaft bisher stützten und sie vor einer Rezession bewahrt hätten. Dazu würden die Ersparnisse aus der Zeit der Pandemie und die überraschende Widerstandskraft des Arbeitsmarktes gehören. Der springende Punkt sei somit, wie lange die US-Konsumlaune noch gut und der Wirtschaft förderlich bleibe.



Die Weltwirtschaft sei zu schwach, um den starken Anstieg der Anleihenrenditen zu verkraften. Selbst ohne Rezession könnte die US-Notenbank FED bald gezwungen sein, ihren Leitzins zu senken. Denn ihre Geldpolitik sei für das aktuelle Inflationsniveau zu restriktiv. Im September sei zum Beispiel die Teuerung der US-Konsumentenpreise von 3,7 Prozent auf 3,2 Prozent und jene der US-Produzentenpreise von 1,9 Prozent auf 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gefallen. Dies sei den Anlegern nicht entgangen, weshalb die Märkte aktuell eine Wahrscheinlichkeit von knapp 60 Prozent einpreisen würden, dass der US-Leitzins bis Mai 2024 um mindestens 25 Basispunkte gesenkt werde.



Diesseits des Atlantiks sei das Wirtschaftswachstum der Eurozone mit Blick auf die Einkaufsmanagerindices (PMI) besorgniserregend. Diese würden signalisieren, dass die Konjunktur auf der Stelle trete. Dem letzten Quartal mit schrumpfendem Bruttoinlandprodukt könnte durchaus ein zweites solches folgen - eine so genannte technische Rezession. Weil sich die Wirtschaft der Eurozone in desolatem Zustand befinde und sich die Inflation deutlich verlangsamt habe, könnte die Europäische Zentralbank ihren Leitzins sogar vor der FED zu senken beginnen. In China erwarten die Analysten der Bank Vontobel Europe AG vor der zweiten Jahreshälfte 2024 keine nennenswerten Konjunkturimpulse. (Ausgabe vom 21.12.2023) (22.12.2023/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Im November liessen die Zentralbanken mit Nachdruck verlauten, die Geldpolitik müsse lange genug restriktiv bleiben, so die Analysten der Bank Vontobel Europe AG.Weil aber die US-Konjunkturdaten eine Abschwächung des Arbeits- und des Immobilienmarktes angezeigt hätten, hätten sich die Anleger gefragt, was denn "lange genug" genau heiße. Dass sich die US-Wirtschaft abschwäche, dürfte klarer ersichtlich sein, sobald die aggressiven Leitzins-Erhöhungen ihre volle Wirkung zeitigen würden. Deshalb bleibe die Multi Asset Boutique von Vontobel bei ihrer Einschätzung, dass die USA in der ersten Jahreshälfte 2024 in eine Rezession abgleiten dürften.