Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Öl wird zu Beginn der neuen Woche niedriger gehandelt, so die Experten von XTB.



Die Rohölpreise seien die Handelswoche mit einer kleinen bullishen Preislücke gestartet, aber diese Gewinne seien schnell wieder ausgeglichen worden, und jetzt stehe Öl am Tag im Minus. Während israelische Bodentruppen ihre Bodenoperationen im Gazastreifen intensiviert hätten, gebe es keine Anzeichen für ein Eingreifen anderer Länder oder dafür, dass der Konflikt über die Grenzregion hinaus eskaliere. Daher sei sein Einfluss auf den Ölmarkt gering, und nach dem Wochenende könne eine gewisse Erleichterung bei den Rohölpreisen festgestellt werden.



Wenn man sich den WTI-Chart (OIL.WTI) im H4-Zeitrahmen ansehe, könne man feststellen, dass der Preis in letzter Zeit seitwärts gehandelt habe. Ein kürzlicher Versuch, über die Widerstandszone unterhalb der 50%igen Rückverfolgung und markiert mit dem 50-Perioden-Durchschnitt auszubrechen, habe sich als Fehlschlag erwiesen, und der Preis habe sich in die Unterstützungszone zurückgezogen, die mit 61,8%iger Rückverfolgung markiert sei, in der auch die aufwärtstrendende Linie verlaufe. Die Bären hätten es nicht geschafft, dieses Gebiet früher heute zu durchbrechen, und es scheine, dass die Käufer nun wieder die Kontrolle über den Markt übernehmen würden. Eine lange untere Kerze deute auf die Möglichkeit einer Wende hin. (30.10.2023/ac/a/m)





