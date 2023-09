Was die Daten aus Kanada betreffe, so werde erwartet, dass sich das annualisierte Wachstum im zweiten Quartal 2023 auf 1,2% verlangsamt habe, nachdem es im ersten Quartal 2023 noch bei 3,1% gelegen habe.



14:30 Uhr deutscher Zeit - USA, NFP-Bericht für August:



- Nichtbetriebliche Gehaltslisten. Erwartet: 170.000. Bisher: 187.000

- Private Gehaltslisten. Erwartet: 150.000. Vorherige: 172.000

- Arbeitslosenzahl. Erwartet: 3.5%. Bisher: 3,5%.

- Wachstum der Löhne. Erwartet: 4,4% YoY. Bisher: 4,4% YoY

- 14:30 deutscher Zeit - Kanada, annualisiertes BIP-Wachstum für Q2 2023. Erwartet: 1,2%. Bisher: 3,1%.



Ein Blick auf das USD/CAD-Chart im H1-Intervall zeige, dass dieses Paar eine wichtige Unterstützungszone im Bereich von 1,3500 teste. Diese Zone sei durch frühere Preisreaktionen, die untere Grenze der Marktgeometrie sowie das 23,6%-Retracement der Mitte Juli 2023 gestarteten Aufwärtsbewegung gekennzeichnet. Ein Durchbruch unter diesen Bereich wäre ein deutlicher Hinweis darauf, dass eine rückläufige Trendumkehr im Gange sein könnte. Die Entscheidung darüber, ob die Paarung die Trendwende schaffe oder nicht, könnte gegen 14:30 Uhr dt. Zeit fallen, wenn die Daten die Richtung für die Paarung vorgeben würden. (01.09.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - USD/CAD ist eines der Währungspaare, die heute am frühen Nachmittag etwas mehr Volatilität erleben könnten, so die Experten von XTB.Dies liege daran, dass um 14:30 Uhr deutscher Zeit zwei wichtige Berichte veröffentlicht würden - der US NFP-Bericht für August und der kanadische BIP-Bericht für Q2 2023. Der US-Arbeitsmarktbericht werde natürlich mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen als die Daten aus Kanada.