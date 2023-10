Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die globalen Finanzmärkte sind zu Beginn der neuen Woche eher ruhig, da es über das Wochenende zu keiner Eskalation im Nahen Osten kam, so die Experten von XTB.



Es gebe jedoch eine Anlageklasse, die heute hervorsteche, und das seien die Kryptowährungen. Zu Beginn der neuen Woche seien an den Märkten für digitale Vermögenswerte starke Gewinne zu verzeichnen. Die Kryptowährungen hätten die starke Rally der letzten Woche fortgesetzt, die durch Gerüchte über die Zulassung eines Bitcoin-ETF angeheizt worden sei. Bitcoin habe in der vorherigen Woche um fast 10% zugelegt und damit den größten Wochenanstieg seit Juni verzeichnet. Bitcoin sei heute um 3,2% gestiegen, während Ethereum um 3% zugelegt habe.



Ein Blick auf das Ethereum-Chart im D1-Intervall zeige, dass die Münze in letzter Zeit in einem aufsteigenden Dreiecksmuster gehandelt worden sei. Die jüngste Unterschreitung der Trendlinie, die als untere Begrenzung des Musters diene, habe sich als falscher Ausbruch erwiesen, und das Paar habe seine Aufwärtsbewegung fortgesetzt. Eine wichtige kurzfristige Widerstandszone im Bereich von 1.700 USD werde heute getestet, und sollten die Bullen den Preis darüber drücken, würde die Münze in der Nähe von 2-Monats-Hochs gehandelt werden. In einem solchen Szenario wäre der nächste zu beachtende Widerstand die Schwelle von 1.815 USD. (23.10.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu BTC/USD (Bitcoin / US-Dollar)



mehr >