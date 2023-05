Man sollte beachten, dass die Geldmärkte nach der Ankündigung der Einigung über die Schuldenobergrenze verstärkt auf eine hawkishe FED-Wette setzen würden und nun eine 58%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der Junisitzung der FED einpreisen würden. Solide Daten, insbesondere der NFP-Bericht, könnten diese Wahrscheinlichkeiten noch weiter steigen lassen.



Wichtige US-Daten in dieser Woche:



- Dienstag, 16:00 Uhr - Conference Board Verbrauchervertrauen für Mai

- Donnerstag, 14:15 Uhr - ADP-Beschäftigungsbericht für Mai

- Donnerstag, 16:00 Uhr - ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe für Mai

- Freitag, 14:30 Uhr - NFP-Bericht für Mai



Die S&P 500-Futures (US500) (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) hätten eine positive Reaktion auf der Nachfrageseite bei einem erneuten Test einer zuvor durchbrochenen Widerstandszone gezeigt, markiert mit dem 50%-Retracement der Abwärtsbewegung, die Anfang 2022 begonnen habe. Der Index sei gestern auf neue 9-Monats-Hochs gestiegen. Bessere als erwartete Veröffentlichungen aus der US-Wirtschaft in dieser Woche könnten ein negativer Katalysator für den US500 sein, da sie stark auf weitere Zinserhöhungen der FED hindeuten würden. Zwei kurzfristige Niveaus, die es zu beachten gelte, seien durch die Korrektur der erwähnten Abwärtsbewegung gekennzeichnet - Unterstützung am 50%-Retracement und Widerstand am 61,8%-Retracement.







Am Wochenende sei bekannt gegeben worden, dass eine Einigung über die US-Schuldenobergrenze erzielt worden sei, was einen Teil der Unsicherheit von den Märkten nehme. Eine solche Entwicklung sei jedoch nach optimistischen Äußerungen von US-Beamten vor dem Wochenende zu erwarten gewesen und habe sich in der Wall Street-Performance am Freitag widergespiegelt, als alle wichtigen US-Indices um über 1% höher geschlossen hätten.