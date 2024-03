Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die US-Erdgaspreise (NATGAS) begannen die neue Handelswoche mit einer Kurslücke nach oben und legten während des asiatisch-pazifischen Handels weiter zu, so die Experten von XTB.



Auslöser für diese Entwicklung dürften die neuen Wetterprognosen für die Vereinigten Staaten sein. Zwar sei die Heizsaison in den Vereinigten Staaten, die von Oktober bis Ende März dauere, fast vorbei, doch würden neue Prognosen für die nächsten 8-14 Tage auf unterdurchschnittliche Temperaturen auf dem gesamten US-Festland hindeuten, auch in den wichtigsten Heizregionen. Dies deute darauf hin, dass die Nachfrage nach Strom und damit auch nach Erdgas in den kommenden Tagen steigen könnte. Während die Prognosen vor dem Wochenende ebenfalls auf unterdurchschnittliche Temperaturen hingedeutet hätten, würden diese nun in einem größeren Teil des US-Festlandes gesehen.



Ein Blick auf das Tageschart von NATGAS zeige, dass der Kurs von der Unterstützungszone bei 1,65 abgeprallt und bis zum Widerstand bei 1,75 geklettert sei, der durch die lokalen Höchststände von Donnerstag und Freitag letzter Woche markiert werde. Dieser Bereich werde zum Zeitpunkt der Drucklegung getestet. Ein Durchbruch darüber würde den Weg für einen Test des Bereichs von 1,785 ebnen. (18.03.2024/ac/a/m)