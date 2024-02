Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Mittwoch ist aus Sicht der Märkte zweifellos der interessanteste Tag dieser Woche, so die Experten von XTB.Es werde jedoch noch ein weiteres Ereignis in dieser Woche geben, das noch mehr Beachtung finden werde als die Veröffentlichung des FOMC-Protokolls - die Ergebnisse des vierten Quartals von NVIDIA . Der Bericht werde nach Börsenschluss an der Wall Street um 22:20 Uhr veröffentlicht und werde zeigen, ob die Geschäftsentwicklung von NVIDIA dem Hype gerecht werde, der die Aktien des Unternehmens auf ein Allzeithoch getrieben habe. Die Erwartungen an den Bericht seien sehr hoch, und wenn sie nicht erfüllt würden und ein optimistischer Ausblick auf die kommenden Quartale gegeben werde, könnte dies eine große Enttäuschung sein. Die Enttäuschung über die Ergebnisse könnte die Rally an der Wall Street gefährden, da NVIDIA ihr Rückgrat gewesen sei.Ein Blick auf NASDAQ 100-Futures im Stundenchart (US100) zeige, dass der Index zu Beginn der vorherigen Woche im Bereich von 18.120 Punkten ein neues Rekordhoch erreicht habe, sich seitdem aber schwer tue. Der Index werde mehr als 3% unter den jüngsten Allzeithochs gehandelt und sei unter die Unterstützungszone von 17.575 Punkten gefallen. Gestern sei der Unterstützungsbereich um 17.450 Punkte getestet worden, doch die Bären hätten ihn nicht durchbrechen können. Der erwähnte Bereich von 17.450 Punkten sei eine wichtige kurzfristige Unterstützung, die es zu beobachten gelte, da der US100 über Nacht nicht über den Bereich von 17.575 Punkten habe zurückkehren können. Ein solider Bericht von NVIDIA dürfte die Aktie sowie den gesamten Technologiesektor nach oben treiben, während ein enttäuschender Bericht starken Abwärtsdruck auf US100 ausüben und ihn in Richtung der Unterstützung bei 17.260 Punkten drücken könnte. (21.02.2024/ac/a/m)