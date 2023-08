Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die NASDAQ 100-Futures (US100) ( ISIN US6311011026 WKN A0AE1X ) versuchen heute Morgen, über die Marke von 15.000 Punkten zu klettern, so die Experten von XTB.Der Index verzeichne seit Freitagabend starke Zuwächse, die sich gestern noch beschleunigt hätten. Die Stimmung gegenüber dem Technologiesektor scheine sich zu verbessern, da die Veröffentlichung der NVIDIA -Ergebnisse näher rücke (Mittwoch nach Börsenschluss). Es werde erwartet, dass die Ergebnisse von NVIDIA ein Test für den KI-bezogenen Bullenmarkt bei Technologieaktien sein würden. Die Anleger scheinen optimistisch zu sein, denn die NVIDIA-Aktien stiegen gestern um über 8%, so die Experten von XTB. Die zuvor veröffentlichten Ergebnisse des Unternehmens hätten einen Kurssprung von rund 25% ausgelöst und einen starken Aufwärtsimpuls auf dem breiten Markt in Gang gesetzt.Ein Blick auf das US100-4-Stunden-Chart zeige, dass der Index in der ersten Augusthälfte einen Rückschlag erlitten habe, der jedoch letzte Woche an der Unterstützungszone von 14.625 Punkten gestoppt worden sei. Die anhaltende Erholung dränge den Index in einen Bereich, in dem sowohl die Abwärtstrendlinie als auch die obere Grenze der Overbalance-Struktur zu finden seien. Ein Ausbruch über den Bereich von 15.045 Punkten könnte darauf hindeuten, dass die Korrektur beendet sei und der Index wieder zulegen werde. In einem solchen Szenario sei die 15.400-Punkte-Zone der nächste zu beachtende Widerstand. (22.08.2023/ac/a/m)