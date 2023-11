Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Heute Morgen tauchten Medienberichte auf, wonach China den Banken gestatten könnte, Bauträgern ungesicherte kurzfristige Darlehen zu gewähren, so die Experten von XTB.Dies wäre der erste derartige Fall in der Geschichte Chinas und würde nur für qualifizierte Bauträger gelten. Dennoch wäre dies eine bedeutende Unterstützung für die Bauherren des Landes. Die Ankündigung habe einen Kurssprung bei Industriemetallen wie Kupfer ( ISIN XC0005705501 WKN COM007 ) ausgelöst. Die besser als erwartet ausgefallenen PMI-Werte für das Verarbeitende Gewerbe in Europa, insbesondere in Deutschland, hätten auch den NE-Metallen Auftrieb gegeben.Ein Blick auf das Chart von COPPER im Intervall D1 zeige, dass der Preis vor kurzem über die obere Begrenzung eines Abwärtskanals ausgebrochen sei. Die Zuwächse seien später an der Widerstandszone von 8.450 Punkten gestoppt worden, die durch den gleitenden 200-Sitzungs-Durchschnitt markiert seu, aber der Preis bleibe in der Nähe und ein weiterer Ausbruchsversuch nach oben könne nicht ausgeschlossen werden. Sollte es zu einem solchen Ausbruch kommen, sei die nächste zu beachtende Widerstandszone oberhalb der 8.800er-Marke zu finden. Das Ziel, das sich aus der lehrbuchmäßigen Spanne des Ausbruchs aus dem Abwärtskanal nach oben ergebe, liege leicht darüber, bei 8.900. (23.11.2023/ac/a/m)