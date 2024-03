Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die letzten Tage waren auf dem Kryptowährungsmarkt sehr volatil, so die Experten von XTB.



Gestern habe Bitcoin sein historisches Allzeithoch (ATH) durchbrochen und kurzzeitig die Marke von 69.000 USD überschritten. Kurz darauf sei es jedoch zu einem kaskadenartigen Rückgang aufgrund der übermäßigen Hebelwirkung des Marktes gekommen. Bitcoin sei kurzzeitig unter 60.000 USD gefallen, und Ethereum habe sich der 3.200 USD-Marke genähert. Doch so schnell wie die Rückgänge gekommen seien, so schnell hätten sie auch wieder geendet. Heute beobachte man einen starken Aufschwung. Der BTC-Kurs sei wieder über 66.000 USD gestiegen, und ETH erreiche die Marke von 3.770 USD.



Betrachte man das historische Verhalten des Kapitals auf dem Markt, so löse der Bruch des vorherigen Allzeithoch von Bitcoin einen Kapitalfluss zu Ethereum und dann zu kleineren Projekten aus. Man beobachte eine solche Bewegung in den letzten Tagen. Ethereum habe zwei sehr wichtige Ereignisse vor sich. Eines davon sei das Dencun-Update, gefolgt von den nahenden Endterminen für ETF-Anträge. Auf dieser Welle sei es möglich, dass die Bullen versuchen würden, die 4.000 USD-Marke zu durchbrechen. In einem solchen Szenario würde der ETH-Kurs immer noch fast 20% unter seinem Allzeithoch liegen. (06.03.2024/ac/a/m)

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / EURO)



mehr >