Die Ankündigung habe einen Kurssturz der SVB-Aktien (SIVB.US) um rund 60% ausgelöst, und auch die Aktien großer US-Banken wie JPMorgan (JPM.US), Wells Fargo (WFC.US) oder Bank of America (BAC.US) seien um über 5% gefallen. Der KBW-Index, der Nasdaq-Bankenindex, sei gestern um 7,7% eingebrochen und habe damit den stärksten Rückgang an einem Tag seit Mitte 2020 verzeichnet.



Die entscheidende Frage sei nun, ob es sich um ein unternehmensspezifisches oder ein systemisches Risiko handle, das auf andere Banken übergreifen würde. Es bestehe das Risiko, dass es sich um ein breiteres Problem handle, da der Grund für die massiven Verluste in den Anleiheportfolios die Maßnahmen der FED seien und ihre Auswirkungen nicht auf eine einzelne Bank beschränkt seien. Wenn die Zinssätze steigen würden, würden die Anleihekurse fallen, und die FED habe im vergangenen Jahr sehr aggressive Zinserhöhungen vorgenommen. Das bedeute, dass auch andere Banken wahrscheinlich nicht realisierte Verluste in ihren Anleiheportfolios haben würden, und die Dinge könnten sich zum Schlechten wenden, wenn sie auf diese Mittel zugreifen würden und Verluste realisieren müssten.



Ein Blick auf die Dow Jones-Futures (US30) (ISIN US2605661048 / WKN 969420) im D1-Chart zeige, dass der Index in den letzten drei Tagen zurückgefallen sei. Auch heute falle der Kurs. Der starke Rückgang am Dienstag sei durch den hawkishen Powell ausgelöst worden, während der gestrige Einbruch durch die Probleme im Bankensektor verursacht worden sei. Bemerkenswert sei, dass der Index unter die Unterstützungszone zwischen dem 38,2%-Retracement des jüngsten Aufwärtsimpulses und dem SMA200 gefallen sei. Dies sei das erste Mal seit Anfang November, dass der Index unter diesem gleitenden Durchschnitt notiere. Die nächste potenzielle kurzfristige Unterstützung befinde sich im Bereich unterhalb des 50%-Retracements (31.800 Punkte). Anleger sollten bedenken, dass die Probleme der US-Banken zwar derzeit das Hauptthema an den Märkten seien, die Veröffentlichung des NFP-Berichts um 14:30 Uhr jedoch auch einige Bewegungen an den US-Aktienmärkten auslösen könnte. (10.03.2023/ac/a/m)







Die SVB habe mitgeteilt, dass sie eine Kapitalerhöhung durchführe, um das Loch in ihrer Bilanz zu stopfen, das durch den überstürzten Verkauf eines Anleihenportfolios in Höhe von 21 Mrd. Dollar mit einem Verlust von 1,8 Mrd. Dollar vor Steuern entstanden sei. Der Erklärung zufolge sei der Verkauf des Anleiheportfolios erforderlich gewesen, um die Liquiditätslage der Bank zu verbessern.