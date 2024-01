- Angesichts der seit fünf Monaten anhaltenden restriktiven Haltung der Zentralbank befürchte der Markt, dass eine erhebliche Anzahl von Schuldtiteln einen Schneeballeffekt auslösen und verschuldete chinesische Immobilienunternehmen in den Abgrund reißen könnte. Die Analysten von UBS seien der Meinung, dass die bescheidenen Gewinne aus der bisherigen Lockerung der Chinesischen Zentralbank bereits eingepreist seien und dass stärkere Programme erforderlich seien, um die Indices wieder zu beleben. In der Zwischenzeit seien solche Maßnahmen der chinesischen Behörden nicht in Sicht;



- Der CSI 500, ein Small-Cap-Index, der besonders empfindlich auf Schulden- und Immobilienmarktsorgen reagiere, sei heute um mehr als 3% gefallen. Die asiatische Sitzung sei wieder einmal vom Immobilienentwicklungssektor angeführt worden, der sich als systemisch anfällig für höhere Zinssätze erweisen könnte, mit einer schlafenden Nachfrage und einem beträchtlichen Betrag an Schulden.



- Die ausländischen Investitionen in chinesische Aktien seien mit 2023 so niedrig wie seit 2009 nicht mehr gewesen, und das Investitionsklima sei ein zunehmend beliebter Grund, das Engagement in China zu reduzieren. Die Aktien von China Resources Land seien um fast 10% gefallen. Auch der Technologiesektor habe schlecht abgeschnitten, wobei Tencent und Alibaba ihre Verluste noch verstärkt hätten. Auch regulatorische Maßnahmen seien in letzter Zeit fragwürdig gewesen, nachdem Chinas größter Makler Citc Leerverkäufe verboten und die Schwellenwerte für institutionelle Anleger erhöht habe. Der Markt habe diese Entscheidung als weiteren Beweis für die Schwäche und als Versuch gewertet, den Rückgang einzudämmen.



Ein Blick auf den Wochenchart der Hang Seng-Futures zeige, dass sich bei der psychologischen Marke von 5.000 Punkten eine potenzielle Doppelbodenformation bilde. Eine ähnliche Situation habe man in den Jahren 2019 bis 2021 bei 8.500 Punkten gesehen. Damals sei die Formation trotz einer anfänglichen Erholung von 8.500 Punkten negiert worden, und es sei eine Abwärtswelle gefolgt. Sollte sich die Situation wiederholen, sei ein Anstieg bis in den Bereich von 6.000 Punkten nicht ausgeschlossen. Sollte dieser Impuls erneut ausgelöscht werden, könnte eine Abwärtswelle den Index sogar in die Nähe von 2.500 Punkten bringen. Im Szenario einer "überraschenden" Erholung der chinesischen Indices im Jahr 2024 könnte sich das Niveau von 7.000 Punkten, wo man das 23,6-Fibonacci-Retracement der Abwärtswelle von 2018 sehe, ebenfalls als Schlüssel zur Beobachtung erweisen. Es sei auch erwähnenswert, dass 2018 eine Zeit gewesen sei, in der der Konflikt zwischen Washington und Peking zu eskalieren begonnen habe und vom Markt immer genauer beobachtet worden sei. (22.01.2024/ac/a/m)







