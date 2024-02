Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Wochenende setzte Bitcoin seinen Anstieg fort und überschritt die Marke von 48.000 USD, so die Experten von XTB.



Ein solch dynamisches Wachstum werde wahrscheinlich von mehreren wichtigen Faktoren beeinflusst. Der erste sei die positive Stimmung an den traditionellen Finanzmärkten. Die Aktienmarktindices würden neue historische Höchststände erreichen. Ein weiterer Wachstumstreiber sei das erneute Risiko für amerikanische Regionalbanken, die mit einer Reihe potenzieller systemischer Probleme zu kämpfen hätten. Überlagert würden diese hauptsächlich externen Faktoren von positiven Nachrichten aus dem Kryptowährungsmarkt. Dazu würden die bevorstehende Bitcoin-Halbierung und zunehmende Nettozuflüsse in ETF-Fonds gehören. Hier sei eine Zusammenfassung der wichtigsten Nachrichten vom Wochenende:



Auf dem Bitcoin-Tageschart sei zu erkennen, dass die jüngsten Kursgewinne den Bitcoin-Kurs an die obere Grenze des Wachstumskanals gedrückt hätten, der zu Beginn der Anstiege im Jahr 2023 begonnen habe. Derzeit würden mehrere wichtige Komponenten in der Widerstandszone um 48.000 USD konvergieren. Erstens handle es sich dabei um ein Schlüsselniveau aus der Zeit des letzten Bullenmarktes, das mehrmals als lokale Konsolidierungszone gedient habe. Zweitens falle dieses Niveau mit der oberen Grenze des Wachstumskanals zusammen, und drittens handle es sich um das 61,8%-Fibonacci-Retracement-Niveau für den Bärenmarkt nach der letzten Hausse im Jahr 2021. Oberhalb dieses Niveaus könnte die Bewegung auf weiteren Widerstand um und über 50.000 USD stoßen. Im Falle einer Korrektur sollten die Niveaus von 44.000 USD und 40.000 USD besonders im Auge behalten werden. (12.02.2024/ac/a/m)

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / EURO)



