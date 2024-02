Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bitcoin hat in den letzten Tagen ein fast parabolisches Wachstum erlebt, und in der ersten Hälfte des heutigen Tages hat der Bitcoin-Preis zum ersten Mal die 52.000-USD-Marke überschritten, so die Experten von XTB.



Die Zone zwischen 50.000 und 52.000 USD sei ein bedeutender Widerstand, dessen Durchbrechen zu einer dynamischen Fortsetzung der Bewegung führen könnte. Haupttreiber für den Anstieg seien neue Höchststände der Wall Street-Indices, die Besorgnis der Anleger über den Zustand der regionalen Banken und neue massive Zuflüsse in ETFs gewesen.



Bitcoin im Tageschart: Der nächste Widerstand für die Bullen liege bei 52.000 USD. Daher werde die Überwindung dieser Zone der Schlüssel für die Fortsetzung des Anstiegs sein. Nach den jüngsten euphorischen Anstiegen scheine eine Korrektur bei Bitcoin jedoch sinnvoll. Bitcoin sei auch aus dem Wachstumskanal ausgebrochen, in dem er sich seit Anfang 2023 befunden habe, und alle Indikatoren seien derzeit sehr heiß. Im Hinblick auf eine mögliche Korrektur seien die zu beobachtenden Niveaus genau 50.000 USD und 48.000 USD. Sollte Bitcoin in eine Konsolidierungsphase eintreten, könnte Kapital aus der wichtigsten Kryptowährung in Ethereum oder sogar kleinere Projekte fließen. (15.02.2024/ac/a/m)

