Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kryptowährungen stehen unter Beobachtung, da sich möglicherweise ein weiterer Zusammenbruch an den Märkten zusammenbraut, so die Experten von XTB.Die Reaktion sei schnell erfolgt: Hedgefonds, Partner und Investoren hätten sich aus der Bank zurückgezogen, was zu einem Einbruch des Aktienkurses geführt habe. Kryptowährungsunternehmen, wie z.B. Coinbase, akzeptieren und veranlassen keine Zahlungen an oder von Silvergate mehr, so die Experten von XTB. Einige Unternehmen, wie z.B. BitStamp, hätten jedoch gewarnt, dass sie nicht für Gelder verantwortlich gemacht werden könnten, die auf Silvergate-Konten eingezahlt worden seien, und hätten den Kunden signalisiert, dass sie Silvergate-Konten auf eigenes Risiko nutzen würden.Die gesamte Situation setze die Kryptowährungen unter Druck, wobei die wichtigsten Münzen heute um 3-7% gefallen seien. Ein Blick auf Bitcoin im D1-Chart zeige, dass der Coin heute eine wichtige Unterstützungszone teste. Der Bereich um 22.450 Dollar sei durch frühere Kursreaktionen sowie durch die untere Grenze einer lokalen Marktgeometrie gekennzeichnet. Ein Durchbruch darunter würde, zumindest theoretisch, auf eine kurzfristige Trendumkehr hindeuten. In einem solchen Szenario könnten sich die Rückgänge fortsetzen, wobei die Verkäufer die nächste Unterstützungszone anvisieren könnten - den Bereich um 21.200 Dollar, der durch frühere Kursreaktionen und den SMA100 gekennzeichnet sei. (03.03.2023/ac/a/m)