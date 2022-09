Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung an den weltweiten Märkten hat sich nach Powells Rede auf dem Jackson Hole-Symposium am Freitag letzter Woche verschlechtert, so die Experten von XTB.



Während diese Verschlechterung am besten an den Aktienmärkten zu sehen sei, würden auch andere Anlagen - wie zum Beispiel Kryptowährungen - darunter leiden. Nach einer kurzen Erleichterung gestern unternehme Bitcoin einen weiteren Versuch, einen entscheidenden Durchbruch unter die 20.000-USD-Marke zu schaffen. Die bekannteste Kryptowährung sei in den letzten Tagen innerhalb einer Spanne von 19.500 bis 20.500 USD gehandelt worden, die mehr oder weniger gleich groß sei wie die vorherige Aufwärtskorrektur im aktuellen Abwärtsimpuls, der am 15. August 2022 begonnen habe. Die Grenzen dieser Spanne seien wichtige kurzfristige Niveaus, die es zu beobachten gelte, da ein Durchbruch über die obere Grenze zumindest theoretisch auf eine mögliche bullische Trendumkehr hindeuten würde, während ein Durchbruch unter die untere Grenze bedeuten würde, dass ein tieferes Tief in der aktuellen kurzfristigen Abwärtstrendstruktur markiert werde.



Da die Korrelation zwischen Bitcoin und dem S&P 500 in letzter Zeit recht stark gewesen sei, könne man davon ausgehen, dass der morgige NFP-Bericht, von dem erwartet werde, dass er die Aktienmärkte bewege, auch die Kryptowährung beeinflussen werde. (01.09.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



