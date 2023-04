Auf der anderen Seite habe sich im Bereich der Kryptomärkte viel getan. Die jüngste Anhörung des SEC-Vorsitzenden Gary Gensler habe keine neuen Erkenntnisse gebracht. Der SEC-Vorsitzende habe seine Darstellung ohne jede Erklärung fortgesetzt, dass alle Kryptowährungen mit Ausnahme von BTC als "Security" betrachtet werden sollten - trotz vieler Fragen von Kongressabgeordneten.



Eine weitere Welle von Rückgängen sei heute nach der Nachricht über die Klage von Coinbase gegen die SEC gekommen. Den Angaben zufolge habe Coinbase vor einem US-Bundesgericht geklagt, um die Wertpapieraufsichtsbehörde des Landes zu zwingen, eine definitive Antwort auf eine im Juli eingereichte Petition zu geben. Die Petition habe klare regulatorische Richtlinien für die Kryptowährungsbranche in den USA gefordert.



Im H4 bewege sich der BTC weiterhin unter 28.000 Dollar seitwärts, wobei die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung bei etwa 27.240 Dollar gehandelt worden sei, was einem Rückgang von 0,55% in den letzten 24 Stunden entspreche. BTC sei bereits um 13% von seinen jüngsten Höchstständen bei 31.000 Dollar gefallen. Der Preis habe die wichtige Unterstützungsmarke um 28.600 Dollar durchbrochen, was auf einen kurzfristigen Abwärtstrend hindeute. Derzeit befinde sich der Kurs in einer Range, was darauf hindeute, dass sich der Markt in einem Zustand der Unentschlossenheit befinde. Es sei jedoch mit einer weiteren Abwärtsbewegung zu rechnen, wobei die nächste Marke bei 26.650 Dollar liegen dürfte. Dieses Niveau habe in der Vergangenheit als Unterstützung gedient. Insgesamt scheine der kurzfristige Trend für Bitcoin abwärts gerichtet zu sein, und Händler sollten beim Eingehen von Long-Positionen Vorsicht walten lassen. Es sei wichtig, alle wichtigen Nachrichten und Entwicklungen im Kryptowährungsbereich im Auge zu behalten, die sich auf den Bitcoin-Preis auswirken könnten. (Quelle: xStation5 von XTB) (25.04.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In letzter Zeit haben sich viele Ereignisse überschnitten und die vorherrschende Stimmung auf dem Kryptowährungsmarkt beeinflusst, so die Experten von XTB.Einerseits beobachte man nach den hohen Anstiegen bei Indices im ersten Quartal dieses Jahres eine Abschwächung der Bullen auf dem breiteren Finanzmarkt. Die Anleger würden versuchen, die neuen Quartalsberichte der größten Technologieunternehmen in den USA und die sich verschlechternden makroökonomischen Daten, die eine bevorstehende Rezession auf den Finanzmärkten vorhersagen, einzupreisen.