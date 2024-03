- BlackRock lege nach dem Erfolg in den USA einen Spot Bitcoin ETF in Brasilien auf und erweitere damit die Bitcoin-Anlagemöglichkeiten.



- BlackRocks Spot Bitcoin ETF erreiche 10 Milliarden Dollar an Vermögenswerten und sei damit der schnellste ETF, der diesen Meilenstein erreiche und BTC auf 63.000 Dollar ansteigen lasse.



- Morgan Stanley prüfe die Aufnahme eines Bitcoin-Spot-ETF in sein Angebot und wolle nach der SEC-Zulassung in den ETF-Markt einsteigen.



- Die Bitcoin-Bestände von MicroStrategy würden einen Wert von 12,24 Milliarden Dollar erreichen, während BTC die Marke von 60.000 Dollar übersteige und damit den höchsten Portfoliowert des Unternehmens markiere.



- Das Weiße Haus behaupte, dass das Bitcoin-Mining das Stromnetz während des Preisanstiegs belaste und befürchte eine stärkere Regulierung der Branche.



- JPMorgan ändere seine Haltung zu Kryptowährungen und prognostiziere einen anhaltenden Preisanstieg inmitten der Bitcoin-Rally, im Gegensatz zur Skepsis von CEO Jamie Dimon.



Ein Blick auf das Chart zeige, dass Bitcoin einen dynamischen Anstieg verzeichne, der sich derzeit um das Allzeithoch herum verlangsamt habe. Seit mehreren Sitzungen beobachte man eine Konsolidierung oberhalb der 60.000 USD-Marke. Heute verzeichne der BTC-Kurs einen Anstieg von 1,5% über die 64.000-USD-Marke. (04.03.2024/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bitcoin hat gerade einen der besten Wachstumsmonate seiner gesamten Geschichte erlebt, so die Experten von XTB.Allein im Februar sei der Preis von BTC um über 43% gestiegen und habe damit die höchste Volatilität erreicht, wenn man die Preisspanne und nicht nur die prozentuale Veränderung betrachte. Folglich habe Bitcoin den 6. Monat in Folge ein Wachstum verzeichnet. Es sei anzumerken, dass es noch nie eine Serie von 7 aufeinanderfolgenden Wachstumsmonaten gegeben habe. Sollte der März also im grünen Bereich enden, wäre dies ein rekordverdächtiger, ununterbrochener Aufwärtstrend.Diese positive Stimmung sei dank des wachsenden Interesses von Institutionen an diesem Vermögenswert und der Einführung von ETFs möglich. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung seien es noch 47 Tage bis zur Halbierung, und der Bitcoin-Kurs sei nur etwa 6% von seinem Allzeithoch entfernt.Im Folgenden einige wichtige Highlights der letzten Tage: