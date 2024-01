Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kryptowährungen und Bitcoin ziehen weiterhin die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich und erleben volatile Kursbewegungen, so die Experten von XTB.



Die Märkte würden auf eine baldige Genehmigung des Bitcoin-Spot-ETFs hoffen und dies treibe die Gewinne auf dem Kryptowährungsmarkt an. Finanzinstitute hätten diese Woche ihre ETF-Anträge mit einer überarbeiteten Gebührenstruktur neu eingereicht, was darauf hindeute, dass die Zulassung näher rücke. Die US Securities and Exchanges Commission habe eine Frist bis morgen, um ihre Entscheidung bekannt zu geben. Sollte sie positiv ausfallen, könnte der erste Bitcoin-Spot-ETF bereits nächste Woche den Handel aufnehmen. Trader sollten sich jedoch vor einer möglichen "Sell-the-Fact"-Bewegung in Acht nehmen, nachdem die SEC eine offizielle Genehmigung erteilt habe. Dies sei 2017 bei der Einführung des Bitcoin-Futures-Handels der Fall gewesen - Kryptowährungen hätten im Vorfeld der Entscheidung über die Zulassung von Bitcoin-Futures zugelegt und seien nach Handelsbeginn eingebrochen.



Ein Blick auf das Bitcoin-Chart im H4-Intervall zeige, dass der Kurs gestern über das vorherige lokale Hoch gesprungen sei und den Bereich von 47.000 USD getestet habe - den höchsten Stand seit der Wende im März und April 2022. Heute könne ein kleiner Pullback beobachtet werden. Sollten die Bullen die Kontrolle zurückgewinnen und den Preis über die 47.000 USD-Marke treiben, sei der nächste zu beobachtende Wert im Bereich von 48.450 USD zu finden, wo sich der Lehrbuchbereich des Ausbruchs aus einem aufsteigenden Dreiecksmuster nach oben befinde. (09.01.2024/ac/a/m)

