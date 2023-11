Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gestern hat BlackRock eine 19b-4-Anmeldung bei der NASDAQ für den iShares Ethereum Trust eingereicht, was auf Pläne hindeutet, Anteile an der NASDAQ-Börse zu handeln, so die Experten von XTB.



Diese Maßnahme folge einem ähnlichen Prozess, der zu Beginn dieses Jahres für den iShares Bitcoin Trust verwendet worden sei, und lege nahe, dass BlackRock bald einen Ethereum ETF bei der US Securities and Exchange Commission vorschlagen könnte. Diese Entwicklung erfolge im Zuge jüngster Aktionen von BlackRock, darunter die Registrierung des iShares Ethereum Trust in Delaware und die Vorstellung eines Bitcoin-Fonds im Juni. Der Preis von Ethereum sei nach diesen Entwicklungen, was auf die Markterwartung möglicher neuer Angebote des Asset-Management-Giganten hinweise.



Aus technischer Sicht auf dem Ethereum-Chart sei die zweitgrößte Kryptowährung nach den Nachrichten über die Registrierung einer Entität durch BlackRock um mehr als 10% gestiegen. Der Preis habe sich vorübergehend seinem vorherigen Höchststand aus der ersten Jahreshälfte bei etwa 2.130-2.140 USD genähert. Angesichts des kürzlichen Ausbruchs von Bitcoin um fast 20% von seinen letzten Höchstständen bestehe immer noch Potenzial für das Wachstum von Ethereum. Derzeit werde eine Korrektur von diesen Höchstständen beobachtet, aber wenn die Erzählung intensiver werde und Kapital von BTC zu ETH verschoben werde, könnte das Wachstum weitergehen. Der maximale Umfang der aktuellen Aufwärtsbewegung scheine bei etwa 2.500 USD zu liegen, was mit dem Unterstützungsniveau des letzten Bullenlaufs im Jahr 2021 und der 38,2% Fibonacci-Retracement der Abwärtsbewegung von den Höchstständen von 2021 bis zum Tiefststand von 2022 zusammenfalle. Wenn die Bullen jedoch nicht den aktuellen Stand übertreffen könnten, könnte man auch eine Retestung der 1.930 USD sehen. (10.11.2023/ac/a/m)



