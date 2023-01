(Mit Material von dpa-AFX)



Chart Industries Inc. (ISIN: US16115Q3083, WKN: A0KDX9, Ticker-Symbol: I3N, NYSE-Symbol: GTLS) ist ein diversifizierter globaler Hersteller von technischen Geräten, Komplettlösungen und Mehrwertdiensten für die industrielle Gas-, Energie- und biomedizinische Industrie. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsfeldern tätig: Energie & Chemie (E&C), Distribution & Speicherung (D&S) und BioMedical.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Chart Industries-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Chart Industries Inc. (ISIN: US16115Q3083, WKN: A0KDX9, Ticker-Symbol: I3N, NYSE-Symbol: GTLS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck sehe beim Umgang mit Treibhausgasen großes Potenzial in der unterirdischen Speicherung von CO2. Norwegen mache es vor. Kein Wunder, dass viele Unternehmen, die sich mit diesem hochinteressanten Thema beschäftigen würden, auch ihre Wurzeln in diesem skandinavischen Land hätten.Habeck befinde sich gerade in Norwegen um Regierungs- und Wirtschaftsvertreter zu treffen. Neben künftigen Importen des klimafreundlichen Energieträgers Wasserstoff gehe es dabei auch um das Thema CO2-Speicherung. "Wenn Sie mich fragen: Lieber CO2 in die Erde als in die Atmosphäre", habe der Grünen-Politiker am Donnerstag nach einem Treffen mit norwegischen Politikern in Oslo gesagt.Der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre habe gesagt, es brauche Wege zum Umgang mit Treibhausgas-Emissionen aus Industrien, bei denen sich der Energieverbrauch trotz neuer Technologien nur schwer senken lasse - in Müllverbrennungsanlagen oder Zementwerken etwa.Die moderne Wirtschaft werde also einen Weg finden müssen, das Kohlendioxid aus den Emissionen herauszulösen und sicher zu lagern. "Wir wissen in Norwegen, wie man das macht. Seit den 1990ern in der Nordsee und seit 2008 in der Barentssee haben wir CO2 abgeschieden und es zweieinhalbtausend Meter unter den Meeresboden gedrückt - und wir können dokumentieren, dass es sicher gelagert wird." Carbon Capture . Die norwegische Firma, an der auch die bekannte amerikanische Investmentgesellschaft Baillie Gifford beteiligt sei, realisiere viele aussichtsreiche Projekte und sei einer der Vorreiter auf dem zukunftsträchtigen Gebiet.Auch Chart Industries widme sich dem Thema Kohlenstoffabscheidung und -Speicherung. Hier würden die Amerikaner mit einer Nachverbrennungstechnologie ansetzen, um die Kohlenstoffemissionen von fossilen Kraft-, Zement-, Zellstoff- und Papier-, Eisen- und Stahlwerken zu reduzieren. Das Know-how der Chart-Industries-Tochter Sustainable Energy Solutions (SES) solle zusammen mit Teco 2030 in Zukunft auch auf dem Meer zum Einsatz kommen. Gemäß einer Absichtserklärung sei geplant, gemeinsame technologische Lösungen zur Abscheidung von Kohlendioxid (CO2), das von Schiffen ausgestoßen werde, zu entwickeln und dann wiederum in flüssiger Form zu speichern.Die Aktie von Chart Industries habe sich im November binnen kurzer Zeit halbiert. Das Unternehmen wolle eine teure Übernahme stemmen: Für 4,4 Milliarden Dollar greife Chart Industries nach Howden.Der Markt für Kohlenstoffabscheidung und -speicherung sei ein hochinteressanter Markt, der noch in den Kinderschuhen stecke. Entsprechend sind Einzelinvestments wie in die aussichtsreiche Aker Carbon Capture ganz klar spekulativ, so Michel Doepke von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.01.2023)