Kurzprofil The Charles Schwab Corporation:



Die Charles Schwab Corporation (ISIN: US8085131055, WKN: 874171, Ticker-Symbol: SWG, NYSE-Symbol: SCHW) ist ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen und in den Bereichen Brokerage, Banking und Asset Management tätig. (14.04.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Charles Schwab-Aktienanalyse von Barclays:Barclays senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von The Charles Schwab Corporation (ISIN: US8085131055, WKN: 874171, Ticker-Symbol: SWG, NYSE-Symbol: SCHW) von 61 auf 56 USD.Fed Fund Futures würden darauf hindeuten, dass wir uns dem Höchststand der US-Zinsen nähern würden, was einen Höchststand der Nettozinserträge bei den Brokern in diesem Zyklus bedeuten könnte, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Barclays sei der Meinung, dass die Schätzungen der Street für die Nettozinserträge von Interactive Brokers zu niedrig sein könnten, während die Schätzungen für Charles Schwab zu hoch erscheinen würden.Barclays hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "equal weight"-Votum für die Charles Schwab-Aktie bestätigt und das Kursziel von 61 auf 56 USD reduziert. (Analyse vom 14.04.2023)Börsenplätze Charles Schwab-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Charles Schwab-Aktie:47,10 EUR +1,07% (14.04.2023, 16:06)