NYSE-Aktienkurs Charles Schwab-Aktie:

66,89 USD -0,24% (04.01.2024, 22:00)



ISIN Charles Schwab-Aktie:

US8085131055



WKN Charles Schwab-Aktie:

874171



Ticker-Symbol Charles Schwab-Aktie:

SWG



NYSE-Symbol Charles Schwab-Aktie:

SCHW



Kurzprofil The Charles Schwab Corporation:



Die Charles Schwab Corporation (ISIN: US8085131055, WKN: 874171, Ticker-Symbol: SWG, NYSE-Symbol: SCHW) ist ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen und in den Bereichen Brokerage, Banking und Asset Management tätig. (04.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Charles Schwab-Aktienanalyse von TD Cowen:Die Analysten von TD Cowen nehmen die Coverage für die Aktie von The Charles Schwab Corporation (ISIN: US8085131055, WKN: 874171, Ticker-Symbol: SWG, NYSE-Symbol: SCHW) mit einem "market perform"-Rating und einem Kursziel von 77 USD auf.Die Risiken des Unternehmens bei der Sortierung von Kundengeldern würden sich schnell auflösen. Charles Schwab biete auch eine klare Sichtlinie in Richtung Bilanzsanierung und starkes Wachstum der Netto-Neugelder, füge das Researchhaus hinzu und erkläre, dass das Unternehmen ein Nutznießer des Einzelhandelsmarktanteils sein sollte, während es eine günstige operative Hebelwirkung erziele.Die Analysten von TD Cowen stufen die Charles Schwab-Aktie mit "market perform" ein. (Analyse vom 03.01.2024)Börsenplätze Charles Schwab-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Charles Schwab-Aktie:61,15 EUR -0,49% (04.01.2024, 22:26)