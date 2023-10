NYSE-Aktienkurs Charles Schwab-Aktie:

Kurzprofil The Charles Schwab Corporation:



Die Charles Schwab Corporation (ISIN: US8085131055, WKN: 874171, Ticker-Symbol: SWG, NYSE-Symbol: SCHW) ist ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen und in den Bereichen Brokerage, Banking und Asset Management tätig. (18.10.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Charles Schwab-Aktienanalyse von Argus Research:Stephen Biggar, Analyst von Argus Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von The Charles Schwab Corporation (ISIN: US8085131055, WKN: 874171, Ticker-Symbol: SWG, NYSE-Symbol: SCHW), senkt aber das Kursziel.Die Charles Schwab-Aktie habe sich nach den Q3-Ergebnissen, die die schwindende Sorage um Einlagenabflüsse widerspiegeln würden, nachdem die Einlagen nur einen sequenziellen Rückgang von 3% aufgewiesen hätten, etwa 4% erholt, so der Analyst in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Das reduzierte Kursziel sei zwar auf die leicht gesenkten EPS-Schätzungen zurückzuführen, da die Einlagenkosten weiterhin den Nettozinsertrag belasten würden. Charles Schwab stehe aber weiterhin an der Spitze vieler wichtiger Branchentrends, einschließlich der Unternehmenskonsolidierung, reduzierter Gebühren und der zunehmenden Konzentration auf kostengünstigere Anlageinstrumente, einschließlich passiver Indexfonds.Stephen Biggar, Analyst von Argus Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Charles Schwab-Aktie bestätigt und das Kursziel von 81 auf 78 USD reduziert. (Analyse vom 17.10.2023)Börsenplätze Charles Schwab-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Charles Schwab-Aktie:50,45 EUR -0,59% (18.10.2023, 13:00)