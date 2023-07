NYSE-Aktienkurs Charles Schwab-Aktie:

Kurzprofil The Charles Schwab Corporation:



Die Charles Schwab Corporation (ISIN: US8085131055, WKN: 874171, Ticker-Symbol: SWG, NYSE-Symbol: SCHW) ist ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen und in den Bereichen Brokerage, Banking und Asset Management tätig. (14.07.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Charles Schwab-Aktienanalyse von Barclays:Die Analysten von Barclays erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von The Charles Schwab Corporation (ISIN: US8085131055, WKN: 874171, Ticker-Symbol: SWG, NYSE-Symbol: SCHW).Die Kurve der Zinstermingeschäfte habe sich seit einem früheren Update deutlich verbessert, und trotz der schwächeren Handelsaktivität würden die Schätzungen für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 insbesondere für Schwab und Interactive Brokers im Vorfeld der Q2-Berichte steigen, so die Analysten. Sie seien schrittweise positiv für Schwab, würden aber auf mehr Klarheit über das Wachstum des Cash-Bestandes warten.Die Analysten von Barclays haben das "equal weight"-Votum für die Charles Schwab-Aktie bestätigt und das Kursziel von 55,00 auf 62,00 USD angehoben. (Analyse vom 13.07.2023)Börsenplätze Charles Schwab-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Charles Schwab-Aktie:53,05 EUR -0,66% (14.07.2023, 16:07)