Kurzprofil The Charles Schwab Corporation:



Die Charles Schwab Corporation (ISIN: US8085131055, WKN: 874171, Ticker-Symbol: SWG, NYSE-Symbol: SCHW) ist ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen und in den Bereichen Brokerage, Banking und Asset Management tätig. (18.04.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Charles Schwab-Aktienanalyse von der Deutschen Bank:Brian Bedell, Analyst der Deutschen Bank, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Brokers Charles Schwab (ISIN: US8085131055, WKN: 874171, Ticker-Symbol: SWG, NYSE-Symbol: SCHW).Der Analyst sehe die Q1-Ergebnisse und das Geschäftsupdate von Schwab insgesamt als gemischt an. Positiv sei, dass das Unternehmen "starkes Vertrauen" in die Ergebnisauswirkungen der höheren Finanzierungskosten zum Ausdruck gebracht habe, da das Tempo der Bargeldsortierung vorübergehend sei, so der Analyst. Die Auswirkungen der höheren Finanzierungskosten, einer liquideren Bilanz und der Aussetzung des Aktienrückkaufs auf die Erträge seien jedoch "erheblich" und würden nun eher zu einem Gewinnrückgang in diesem Jahr führen, während vor der Bankenkrise im März noch ein Gewinnwachstum von 20% prognostiziert worden sei. Die Deutsche Bank sei jedoch der Ansicht, dass das Abwärtsrisiko für die Aktie jetzt "viel begrenzter" sei.Brian Bedell, Analyst der Deutschen Bank, bewertet die Charles Schwab-Aktie unverändert mit dem Votum "buy". Das Kursziel werde von 75,00 auf 72,00 USD reduziert. (Analyse vom 18.04.2023)Börsenplätze Charles Schwab-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Charles Schwab-Aktie:47,92 EUR -0,79% (18.04.2023, 12:53)