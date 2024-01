NYSE-Aktienkurs Charles Schwab-Aktie:

New York (www.aktiencheck.de) - Charles Schwab-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von The Charles Schwab Corporation (ISIN: US8085131055, WKN: 874171, Ticker-Symbol: SWG, NYSE-Symbol: SCHW) weiterhin mit "equal-weight" ein und heben das Kursziel von 64 USD auf 68 USD an.In seiner Q4-Vorschau für die Brokers & Exchanges argumentiere Morgan Stanley, dass es angesichts der gemischten Makrosignale zu früh sei, sich von den Börsen abzuwenden, füge aber hinzu, dass sich die Anleger darauf vorbereiten sollten, flexibel für idiosynkratische und attraktive Wachstumschancen zu sein. Im Moment bevorzuge das Researchhaus weiterhin das, was es als defensives und dauerhaftes Wachstum bei Cboe Global Markets (CBOE) und Tradeweb Markets (TW) ansehe.Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Charles Schwab-Aktie weiterhin mit dem Votum "equal-weight" ein. (Analyse vom 12.01.2024)Börsenplätze Charles Schwab-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Charles Schwab-Aktie:58,90 EUR -1,01% (12.01.2024, 17:31)