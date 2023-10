NYSE-Aktienkurs Charles Schwab-Aktie:

53,69 USD -0,06% (17.10.2023)



ISIN Charles Schwab-Aktie:

US8085131055



WKN Charles Schwab-Aktie:

874171



Ticker-Symbol Charles Schwab-Aktie:

SWG



NYSE-Symbol Charles Schwab-Aktie:

SCHW



Kurzprofil The Charles Schwab Corporation:



Die Charles Schwab Corporation (ISIN: US8085131055, WKN: 874171, Ticker-Symbol: SWG, NYSE-Symbol: SCHW) ist ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen und in den Bereichen Brokerage, Banking und Asset Management tätig. (18.10.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Charles Schwab-Aktienanalyse von Barclays:Benjamin Budish, Analyst von Barclays, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse nach dem Q3-Bericht sein Kursziel für die Aktie von The Charles Schwab Corporation (ISIN: US8085131055, WKN: 874171, Ticker-Symbol: SWG, NYSE-Symbol: SCHW).Der Rückgang der gesamten Barmittel im September und eine niedrigere Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023 seien durch eine stärker als erwartete Rückzahlung kurzfristiger Schulden, geringere AOCI-Verluste und ein hohes Vertrauen in den Weg der Kapitalbildung mehr als ausgeglichen worden, so der Analyst.Benjamin Budish, Analyst von Barclays, stuft die Aktie weiterhin mit dem Rating "equal weight" ein. Das Kursziel werde von 57,00 auf 55,00 USD reduziert. (Analyse vom 17.10.2023)Börsenplätze Charles Schwab-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Charles Schwab-Aktie:50,45 EUR -0,59% (18.10.2023, 13:00)