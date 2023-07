NYSE-Aktienkurs Charles Schwab-Aktie:

67,94 USD +2,88% (20.07.2023, 22:00)



ISIN Charles Schwab-Aktie:

US8085131055



WKN Charles Schwab-Aktie:

874171



Ticker-Symbol Charles Schwab-Aktie:

SWG



NYSE-Symbol Charles Schwab-Aktie:

SCHW



Kurzprofil The Charles Schwab Corporation:



Die Charles Schwab Corporation (ISIN: US8085131055, WKN: 874171, Ticker-Symbol: SWG, NYSE-Symbol: SCHW) ist ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen und in den Bereichen Brokerage, Banking und Asset Management tätig. (21.07.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Charles Schwab-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie von The Charles Schwab Corporation (ISIN: US8085131055, WKN: 874171, Ticker-Symbol: SWG, NYSE-Symbol: SCHW) nach dem Q2-Bericht weiterhin mit "overweight" ein.Die Analysten hätten die Aktie auf die Analysten-Fokusliste von JP Morgan mit einem "überzeugenden Aufwärtspotenzial" von 44% gesetzt angesichts der sich verbessernden Fundamentaldaten des Unternehmens. Schwab habe einen Gewinnsprung gemeldet, einen starken Ausblick präsentiert und darauf hingewiesen, dass sich die Cash-Sortierung weiterhin deutlich verlangsame, so JP Morgan in einer Research-Note. Das Unternehmen sage, dass die Prognose des Managements die These entschärfe.Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Charles Schwab-Aktie unverändert mit "overweight" ein und erhöhen das Kursziel von 92 auf 95 USD. (Analyse vom 19.07.2023)Börsenplätze Charles Schwab-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Charles Schwab-Aktie:61,40 EUR +0,57% (21.07.2023, 11:30)