NYSE-Aktienkurs Charles Schwab-Aktie:

69,10 USD +0,44% (02.01.2024, 22:15)



ISIN Charles Schwab-Aktie:

US8085131055



WKN Charles Schwab-Aktie:

874171



Ticker-Symbol Charles Schwab-Aktie:

SWG



NYSE-Symbol Charles Schwab-Aktie:

SCHW



Kurzprofil The Charles Schwab Corporation:



Die Charles Schwab Corporation (ISIN: US8085131055, WKN: 874171, Ticker-Symbol: SWG, NYSE-Symbol: SCHW) ist ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen und in den Bereichen Brokerage, Banking und Asset Management tätig. (03.01.2024/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Charles Schwab-Aktienanalyse von Goldman Sachs:

Die Analysten von Goldman Sachs streichen in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Kaufempfehlung für die Aktie von The Charles Schwab Corporation (ISIN: US8085131055, WKN: 874171, Ticker-Symbol: SWG, NYSE-Symbol: SCHW), erhöhen jedoch das Kursziel.

Die Aktie nähere sich dem 12-Monats-Kursziel, während die jüngsten Änderungen der Zinserwartungen ein erneutes Abwärtsrisiko für die Gewinnschätzungen schaffen würden. Nach Ansicht der Analysten bringe der jüngste Rückgang der Terminzinssätze in Verbindung mit einer langsamer als erwarteten Normalisierung des Finanzierungsstapels von Schwab erneut Risiken für den Nettozinsertrag und die Erträge im Vergleich zum Konsens mit sich.

Die Analysten von Goldman Sachs stufen die Charles Schwab-Aktie von "buy" auf "neutral" herab, heben aber das Kursziel von 70 auf 71 USD an. (Analyse vom 02.01.2024)