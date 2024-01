NYSE-Aktienkurs Charles Schwab-Aktie:

67,80 USD +0,85% (08.01.2024, 22:00)



ISIN Charles Schwab-Aktie: US8085131055

US8085131055



WKN Charles Schwab-Aktie: 874171

874171



Ticker-Symbol Charles Schwab-Aktie: SWG

SWG



NYSE-Symbol Charles Schwab-Aktie: SCHW

SCHW



Kurzprofil The Charles Schwab Corporation:



Die Charles Schwab Corporation (ISIN: US8085131055, WKN: 874171, Ticker-Symbol: SWG, NYSE-Symbol: SCHW) ist ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen und in den Bereichen Brokerage, Banking und Asset Management tätig. (09.01.2024/ac/a/n)



St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - Charles Schwab-Aktienanalyse von Raymond James:Patrick O'Shaughnessy, Analyst von Raymond James, belässt die Aktie von The Charles Schwab Corporation (ISIN: US8085131055, WKN: 874171, Ticker-Symbol: SWG, NYSE-Symbol: SCHW) auf "outperform".Jüngste Daten würden weiterhin darauf hindeuten, dass sich die Sortierung von Kundengeldern bei Schwab verjünge, was die Stabilisierung der Bilanz und die Rückzahlung von kostenintensiven, kurzfristigen Finanzierungen unterstützen sollte. Kurzfristige Störungen durch die Integration von TD Ameritrade scheinen Ende 2023 weitgehend im Rückspiegel zu sein, so Patrick O'Shaughnessy von Raymond James in einer Research-Note an die Investoren. Das Unternehmen rechne mit einer erheblichen Erholung des EPS in den Jahren 2024 und 2025.Patrick O'Shaughnessy, Analyst von Raymond James, bewertet die Charles Schwab-Aktie weiterhin mit "outperform" und erhöht das Kursziel von 76 auf 78 USD. (Analyse vom 08.01.2024)Börsenplätze Charles Schwab-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Charles Schwab-Aktie:61,40 EUR -0,81% (09.01.2024, 11:30)