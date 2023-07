NYSE-Aktienkurs Charles Schwab-Aktie:

67,94 USD +2,88% (20.07.2023, 22:00)



Kurzprofil The Charles Schwab Corporation:



Die Charles Schwab Corporation (ISIN: US8085131055, WKN: 874171, Ticker-Symbol: SWG, NYSE-Symbol: SCHW) ist ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen und in den Bereichen Brokerage, Banking und Asset Management tätig. (21.07.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Charles Schwab-Aktienanalyse der Deutschen Bank:Die Analysten der Deutschen Bank erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von The Charles Schwab Corporation (ISIN: US8085131055, WKN: 874171, Ticker-Symbol: SWG, NYSE-Symbol: SCHW) von 70 USD auf 74 USD und stufen den Titel weiterhin mit "buy" ein.Die Analysten seien der Ansicht, dass die Ergebnisse und der Ausblick von Schwab für das zweite Quartal die Ansicht des Unternehmens in Bezug auf die Abschwächung des Abflusses von Kundeneinlagen und den anschließenden Weg zur Rückzahlung von vorübergehend teuren Krediten und zur Wiederherstellung der Kernertragskraft unterstützen würden. Während eine gewisse "bescheidene Unsicherheit" bezüglich des kurzfristigen Timings der Gewinnerholung bestehen bleibe, seien die Konsensschätzungen von Schwab nach den Q1-Ergebnissen zu stark gesenkt worden.Die Analysten der Deutschen Bank bewerten die Charles Schwab-Aktie weiterhin mit "buy". (Analyse vom 19.07.2023)Börsenplätze Charles Schwab-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Charles Schwab-Aktie:61,40 EUR +0,57% (21.07.2023, 11:30)