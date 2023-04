NYSE-Aktienkurs Charles Schwab-Aktie:

54,00 USD -2,79% (20.04.2023, 22:00)



ISIN Charles Schwab-Aktie:

US8085131055



WKN Charles Schwab-Aktie:

874171



Ticker-Symbol Charles Schwab-Aktie:

SWG



NYSE-Symbol Charles Schwab-Aktie:

SCHW



Kurzprofil The Charles Schwab Corporation:



Die Charles Schwab Corporation (ISIN: US8085131055, WKN: 874171, Ticker-Symbol: SWG, NYSE-Symbol: SCHW) ist ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen und in den Bereichen Brokerage, Banking und Asset Management tätig. (21.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Charles Schwab-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Kenneth Worthington, Analyst von J.P. Morgan Securities, nimmt die Aktie des US-Brokers Charles Schwab (ISIN: US8085131055, WKN: 874171, Ticker-Symbol: SWG, NYSE-Symbol: SCHW) unter die Lupe.Worthington sage, dass Charles Schwab deutlich mehr wert sein könnte, wenn es de-banked würde. Investoren sähen eine Reihe von Risiken, die mit der Schwab Bank verbunden seien - Sortierrisiko, Bank Run-Risiko, regulatorisches Risiko und Bewertungsrisiko, so der Analyst. Worthington sage, dass eine Möglichkeit, das Bankrisiko anzugehen, darin bestehe, das Bankgeschäft aufzugeben und wieder so zu agieren wie in der Vergangenheit, d.h. sich darauf zu konzentrieren, Bargeld in Geldmarktfonds zu leiten und eine erhöhte Verwaltungsgebühr zu verdienen, anstatt eine noch größere Spanne zu erzielen. Auch wenn die Erträge erheblich sinken würden, wenn Schwab das Bankgeschäft aufgebe, würde die Aktie mit einem höheren Multiplikator gehandelt, was einen höheren Wert rechtfertigen würde, als die Aktie heute habe, meine der Analyst.Bei einem 20-fachen Multiplikator und einem für 2024 prognostizierten Gewinn pro Aktie von 3,20 USD wäre die Aktie 64 USD pro Aktie wert und damit deutlich mehr als der aktuelle Aktienkurs, so Kenneth Worthington, Analyst von J.P. Morgan Securities. (Analyse vom 21.04.2023)Börsenplätze Charles Schwab-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Charles Schwab-Aktie:48,84 EUR -0,85% (21.04.2023, 15:36)