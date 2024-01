NYSE-Aktienkurs Charles Schwab-Aktie:

66,75 USD -1,55% (09.01.2024, 22:00)



ISIN Charles Schwab-Aktie:

US8085131055



WKN Charles Schwab-Aktie:

874171



Ticker-Symbol Charles Schwab-Aktie:

SWG



NYSE-Symbol Charles Schwab-Aktie:

SCHW



Kurzprofil The Charles Schwab Corporation:



Die Charles Schwab Corporation (ISIN: US8085131055, WKN: 874171, Ticker-Symbol: SWG, NYSE-Symbol: SCHW) ist ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen und in den Bereichen Brokerage, Banking und Asset Management tätig. (10.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Charles Schwab-Aktienanalyse von der Citigroup:Die Analysten der Citigroup nehmen die Empfehlung für die Aktie von The Charles Schwab Corporation (ISIN: US8085131055, WKN: 874171, Ticker-Symbol: SWG, NYSE-Symbol: SCHW) von "buy" auf "neutral" zurück.Die Citigroup habe außerdem eine "90-tägige negative Katalysatorbeobachtung" für die Aktien eröffnet. Nach der jüngsten Aktienstärke sehe das Unternehmen auf dem aktuellen Niveau ein ausgewogeneres Chancen-Risiko-Verhältnis und betrachte die Bewertung von Schwab als fair. Citi gehe nicht davon aus, dass der Cashflow des Unternehmens im Verhältnis zum Vermögen wieder historische Niveaus erreichen werde. Außerdem sehe man ein potenzielles Risiko durch die erwarteten SEC-Aktienmarktstrukturregeln Anfang 2024 und die Kundenumstellung auf Thinkorswim in der ersten Hälfte des Jahres 2024.Die Analysten der Citigroup stufen die Charles Schwab-Aktie von "buy" auf "neutral" herab und senken das Kursziel von 75 auf 70 USD. (Analyse vom 10.01.2024)Börsenplätze Charles Schwab-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Charles Schwab-Aktie:60,75 EUR -0,57% (10.01.2024, 12:05)