NYSE-Aktienkurs Charles Schwab-Aktie:

67,80 USD +0,85% (08.01.2024, 22:00)



ISIN Charles Schwab-Aktie:

US8085131055



WKN Charles Schwab-Aktie:

874171



Ticker-Symbol Charles Schwab-Aktie:

SWG



NYSE-Symbol Charles Schwab-Aktie:

SCHW



Kurzprofil The Charles Schwab Corporation:



Die Charles Schwab Corporation (ISIN: US8085131055, WKN: 874171, Ticker-Symbol: SWG, NYSE-Symbol: SCHW) ist ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen und in den Bereichen Brokerage, Banking und Asset Management tätig. (09.01.2024/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Charles Schwab-Aktienanalyse von Barclays:Die Analysten von Barclays senken das Kursziel für die Aktie von The Charles Schwab Corporation (ISIN: US8085131055, WKN: 874171, Ticker-Symbol: SWG, NYSE-Symbol: SCHW) von 71 auf 68 USD.Nach Ansicht von Barclays seien eine weiche Landung und sinkende Zinssätze für den Makler- und Vermögensverwaltungssektor eher gemischt. Dies verheiße Gutes für die alternativen Vermögensverwalter, trotz des jüngsten Anstiegs der Aktienkurse, so die Analysten in einer Research Note. Das Unternehmen habe auch seine Börsenratings bis 2024 neu ausgerichtet.Die britische Investmentbank Barclays bewertet die Charles Schwab-Aktie weiterhin mit dem Votum "equal-weight". (Analyse vom 08.01.2024)Börsenplätze Charles Schwab-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Charles Schwab-Aktie:61,40 EUR -0,81% (09.01.2024, 11:30)