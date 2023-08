NYSE-Aktienkurs Charles Schwab-Aktie:

Kurzprofil The Charles Schwab Corporation:



Die Charles Schwab Corporation (ISIN: US8085131055, WKN: 874171, Ticker-Symbol: SWG, NYSE-Symbol: SCHW) ist ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen und in den Bereichen Brokerage, Banking und Asset Management tätig. (23.08.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Charles Schwab-Aktienanalyse der Deutschen Bank:Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Aktie von The Charles Schwab Corporation (ISIN: US8085131055, WKN: 874171, Ticker-Symbol: SWG, NYSE-Symbol: SCHW) weiterhin mit "buy" ein.Die Aktien von Charles Schwab seien gestern nach der Anleiheemission um fast 5% gefallen, was bei den Anlegern Bedenken hinsichtlich der Geschwindigkeit der Sortierung von Kundengeldern, der Liquidität und des Kapitalniveaus geweckt habe. Alle diese Bedenken seien jedoch übertrieben, so dass das Risiko-/Ertragsprofil nach dem Rückschlag noch attraktiver geworden sei.Die Analysten der Deutschen Bank würden den Ausverkauf als Kaufgelegenheit nutzen und bekräftigen ihre Kaufempfehlung für Charles Schwab mit einem Kursziel von 73 US-Dollar. Nach der Ankündigung der Verschuldung und einem anschließenden Telefonat mit Investor Relations sehe die Deutsche Bank keine signifikanten Veränderungen im Bargeldabzugsverhalten der Kunden von Schwab. (Analyse vom 23.08.2023)Börsenplätze Charles Schwab-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Charles Schwab-Aktie:52,25 EUR +0,38% (23.08.2023, 15:53)