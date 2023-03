Tradegate-Aktienkurs Charles Schwab-Aktie:

Kurzprofil Charles Schwab:



Die Charles Schwab Corporation (ISIN: US8085131055, WKN: 874171, Ticker-Symbol: SWG, NYSE-Symbol: SCHW) ist ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen. (11.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Charles Schwab-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Brokers Charles Schwab (ISIN: US8085131055, WKN: 874171, Ticker-Symbol: SWG, NYSE-Symbol: SCHW) unter die Lupe.Es sei eine harte Woche für Aktien von Finanzdienstleistern gewesen. Die Probleme bei SVB Financial hätten für schlechte Stimmung bei den Bankaktien gesorgt. Einige Analysten seien aber der Ansicht: Der Abverkauf sei übertrieben. Insbesondere eine Aktie sei nach Ansicht der Analysten auf diesem Niveau ein Kauf.Mehrere Analysten seien der Meinung, dass die Befürchtungen übertrieben seien und würden optimistisch für Charles Schwab bleiben, da der aktuelle Rückgang einen vielversprechenden Einstiegspunkt in die Charles Schwab-Aktie darstelle. "Die Parallelen zu SVB sind nur oberflächlich", habe UBS-Analyst Brennan Hawken in einer Mitteilung vom Donnerstag geschrieben. "Charles Schwab hat zwar ein relativ langlaufendes Wertpapierportfolio und rückläufige Einlagenbestände, doch damit enden die Ähnlichkeiten unserer Ansicht nach."Hawken habe hinzugefügt: "SVB ist ein traditioneller Kreditgeber, der in erster Linie junge/mittlere Technologie- und VC-gestützte Wachstumsunternehmen bedient, während Charles Schwab auf die Vermögensverwaltung von Privatkunden ausgerichtet ist (eine strukturell stabilere Einlagenbasis). Obwohl Charles Schwab von der Einlagenflucht betroffen ist (die durchschnittlichen Einlagen sind im Jahresvergleich um 9 Prozent gesunken), kann das Unternehmen mehrere Hebel in Bewegung setzen, bevor es Wertpapiere mit Verlust verkauft." UBS rate zum Kauf der Aktie von Charles Schwab. Das Kursziel liege bei 90 USD, was ein Aufwärtspotenzial von ca. 35% gegenüber dem Schlusskurs am Donnerstag bedeute."Insgesamt sehen wir das Liquiditätsprofil von Charles Schwab als recht solide gegenüber dem erwarteten oder sogar einem schwerwiegenderen Szenario des Abzugs von Kundeneinlagen aus der Bilanz", habe Bedell geschrieben. Er habe ein Kursziel von 109 USD gesetzt und seine Kaufempfehlung beibehalten, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Charles Schwab-Aktie: