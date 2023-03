Tradegate-Aktienkurs Charles Schwab-Aktie:

49,915 EUR +0,53% (29.03.2023, 14:01)



NYSE-Aktienkurs Charles Schwab-Aktie:

53,85 USD -1,84% (28.03.2023, 22:00)



ISIN Charles Schwab-Aktie:

US8085131055



WKN Charles Schwab-Aktie:

874171



Ticker-Symbol Charles Schwab-Aktie:

SWG



NYSE-Symbol Charles Schwab-Aktie:

SCHW



Kurzprofil The Charles Schwab Corporation:



Die Charles Schwab Corporation (ISIN: US8085131055, WKN: 874171, Ticker-Symbol: SWG, NYSE-Symbol: SCHW) ist ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen und in den Bereichen Brokerage, Banking und Asset Management tätig. (29.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Charles Schwab-Aktienanalyse von Analyst Christopher Allen von der Citigroup:Christopher Allen, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von The Charles Schwab Corporation (ISIN: US8085131055, WKN: 874171, Ticker-Symbol: SWG, NYSE-Symbol: SCHW) weiterhin mit "buy" ein.Die Charles Schwab-Aktie habe ständig unter Druck gestanden, da es eine "gesunde Debatte" über die anhaltenden Auswirkungen der Sortierung von Kundengeldern und die Frage gegeben habe, wo die Bilanzfinanzierung von Schwab ins Wanken gerate, so Christopher Allen in einer Research Note.Das Unternehmen habe die Schätzungen reduziert, um konservativere Finanzierungsannahmen widerzuspiegeln. Angesichts der Reihe von Faktoren sei es jedoch noch zu früh, um zu sagen, wo sich die Einlagenniveaus einpendeln würden, sage das Unternehmen. Es räume ein, dass die Aktie in Erwartung weiterer Klarheit über die Cash-Dynamik der Kunden an eine Spanne gebunden sein könnte, glaube jedoch weiterhin, dass sich die aktuellen Niveaus als attraktiver Einstiegspunkt für diejenigen mit längerfristigen Zeithorizonten erweisen würden.Christopher Allen, Analyst der Citigroup, stuft die Charles Schwab-Aktie nach wie vor mit "buy" ein und senkt das Kursziel von 75 auf 65 USD. (Analyse vom 29.03.2023)Börsenplätze Charles Schwab-Aktie: