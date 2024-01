NYSE-Aktienkurs Charles Schwab-Aktie:

63,45 USD -1,34% (17.01.2024, 22:00)



ISIN Charles Schwab-Aktie:

US8085131055



WKN Charles Schwab-Aktie:

874171



Ticker-Symbol Charles Schwab-Aktie:

SWG



NYSE-Symbol Charles Schwab-Aktie:

SCHW



Kurzprofil The Charles Schwab Corporation:



Die Charles Schwab Corporation (ISIN: US8085131055, WKN: 874171, Ticker-Symbol: SWG, NYSE-Symbol: SCHW) ist ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen und in den Bereichen Brokerage, Banking und Asset Management tätig. (18.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Charles Schwab-Aktienanalyse von Barclays:Benjamin Budish, Analyst von Barclays, senkt das Kursziel für die Aktie von The Charles Schwab Corporation (ISIN: US8085131055, WKN: 874171, Ticker-Symbol: SWG, NYSE-Symbol: SCHW) um 5 USD.Der Gewinnanstieg von Charles Schwab im vierten Quartal sei durch einen niedrigeren Steuersatz und ein verbessertes Wachstum der Netto-Neugelder begünstigt worden, aber 2024 dürfte ein weiteres schwieriges und Übergangsjahr werden, so Benjamin Budish in einer Research Note. Die Gewinnschätzungen des Unternehmens für 2024 und 2025 würden beide um 5% sinken.Benjamin Budish, Analyst von Barclays, bewertet die Aktie von Charles Schwab weiterhin mit "equal-weight" und reduziert das Kursziel von 68 auf 63 USD. (Analyse vom 18.01.2024)Börsenplätze Charles Schwab-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Charles Schwab-Aktie:57,90 EUR -0,77% (18.01.2024, 08:17)