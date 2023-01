NYSE-Aktienkurs ChargePoint Holdings-Aktie:

11,64 USD +4,96% (23.01.2023, 16:15)



Tradegate-Aktienkurs ChargePoint Holdings-Aktie:

10,70 USD +4,39% (23.01.2023, 16:23)



ISIN ChargePoint Holdings-Aktie:

US15961R1059



WKN ChargePoint Holdings-Aktie:

A2QK1P



NYSE-Ticker-Symbol ChargePoint Holdings-Aktie:

CHPT



Kurzprofil ChargePoint Holdings:



ChargePoint Holdings (ISIN: US15961R1059, WKN: A2QK1P, NYSE-Symbol: CHPT) (ehemals Coulomb Technologies) ist ein amerikanisches Unternehmen für die Infrastruktur von Elektrofahrzeugen mit Sitz in Campbell, Kalifornien. ChargePoint betreibt das größte Online-Netzwerk unabhängiger EV-Ladestationen in 14 Ländern und stellt die darin verwendete Technologie her. (23.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ChargePoint-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von ChargePoint Holdings (ISIN: US15961R1059, WKN: A2QK1P, NYSE-Symbol: CHPT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aktienprofi verweise bei ChargePoint auf die Lade-Infrastruktur, die im Hinblick auf die Elektromobilität notwendig sei. Es gebe ein paar größere Unternehmen, die versuchen würden, hier einen Fuß in die Tür zu stellen bzw. das schon getan hätten, wie z. B. Tesla. Das zweitgrößte Unternehmen sei ChargePoint. Jetzt sei es in der Branche zu einer Übernahme gekommen: Volta werde an Shell verkauft. Die Idee sei jetzt, dass es in der Branche zu einer Konsolidierung - zu weiteren Aufkäufen - kommen könnte. Davon könnten Aktien wie ChargePoint profitieren, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.01.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze ChargePoint Holdings-Aktie: