Kurzprofil ChargePoint Holdings:



ChargePoint Holdings (ISIN: US15961R1059, WKN: A2QK1P, NYSE-Symbol: CHPT) (ehemals Coulomb Technologies) ist ein amerikanisches Unternehmen für die Infrastruktur von Elektrofahrzeugen mit Sitz in Campbell, Kalifornien. ChargePoint betreibt das größte Online-Netzwerk unabhängiger EV-Ladestationen in 14 Ländern und stellt die darin verwendete Technologie her. (31.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ChargePoint Holdings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ChargePoint Holdings (ISIN: US15961R1059, WKN: A2QK1P, NYSE-Symbol: CHPT) unter die Lupe.Der Elektroladesäulenhersteller habe am Dienstag seine Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt. Während sich der Umsatz fast verdoppelt habe, hätten Analysten besonders die Margenentwicklung gelobt.Konkret sei der Erlös im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraums um 93% auf rund 108 Mio. gestiegen. Gleichzeitig habe sich die operative Marge um zwei Prozentpunkte auf 17% verschlechtert. Das US-Unternehmen habe dies mit Unterbrechungen in der Lieferkette begründet, die sich negativ auf die Kosten sowie die Lieferfähigkeit ausgewirkt hätten. Unter dem Strich sei der Verlust derweil von 84,9 auf 92,7 Mio. USD gestiegen.An der Wall Street gehe es für die ChargePoint Holdings-Aktie am Mittwoch mit einem Plus im zweistelligen Prozentbereich stark nach oben, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.08.2022)Hinweis:Die ChargePoint-Aktie ist das Schwergewicht des AKTIONÄR E-Mobilität Newcomer Index. Dieser vereint insgesamt 13 aussichtsreiche Papiere aus dem Sektor der Elektromobilität und bieten Anlegern so die Möglichkeit, breit gefächert in die Branche zu investierten.