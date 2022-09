NYSE-Aktienkurs ChargePoint Holdings-Aktie:

ChargePoint Holdings (ISIN: US15961R1059, WKN: A2QK1P, NYSE-Symbol: CHPT) (ehemals Coulomb Technologies) ist ein amerikanisches Unternehmen für die Infrastruktur von Elektrofahrzeugen mit Sitz in Campbell, Kalifornien. ChargePoint betreibt das größte Online-Netzwerk unabhängiger EV-Ladestationen in 14 Ländern und stellt die darin verwendete Technologie her. (08.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ChargePoint Holdings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ChargePoint Holdings (ISIN: US15961R1059, WKN: A2QK1P, NYSE-Symbol: CHPT) unter die Lupe.Nicht Tesla, Lucid Motors, Rivian Automotive oder vielleicht GM hätten es Analyst Maheep Mandloi von der Credit Suisse angetan, sondern das Papier des Ladesäulenherstellers ChargePoint. Die Aktie könnte vom aktuellen Niveau aus durchaus um 50% zulegen. So zumindest beurteile Analyst Maheep Mandloi von der Credit Suisse die Situation unter den Herstellern von Ladesäulen für Elektroautos.Der Markt für Ladestationen werde durch den Inflation Reduction Act Auftrieb erhalten, so die Credit Suisse. "Wir sind positiv für ChargePoint gestimmt, da das Unternehmen von einem kapitalschonenden Wachstumsmodell, einem First-Mover-Vorteil mit integrierten Lösungen und einer attraktiven Bewertung profitiert", habe Mandloi in einer Mitteilung vom Mittwoch geschrieben.Das Infrastrukturgesetz stelle zudem 7,5 Mrd . USD für den strategischen Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und alternative Kraftstoffe zur Verfügung", habe Mandloi ergänzt. Er sehe für die ChargePoint Holdings-Aktie ein Kursziel von 22 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ChargePoint Holdings-Aktie: