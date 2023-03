Weltweit entfalle der weitaus größte Teil aller Treibhausgasemissionen auf börsennotierte Unternehmen. Daher könnten Aktien- und Anleiheninvestoren viel für die Energiewende tun. Das größte Veränderungspotenzial liege hier bei den zuvor erwähnten fünf Sektoren mit den höchsten Emissionen und viele Unternehmen in diesen Sektoren seien bekannte Namen in Industrie- und Schwellenländern. "Wir glauben, dass ein Großteil des für die Energiewende benötigten Kapitals über Transition Bonds bereitgestellt wird, mit denen gezielt Maßnahmen zur Verringerung der Emissionen finanziert werden."



Die niedrigeren Kosten und die Flexibilität der Anleihenfinanzierung würden Innovationen fördern. Vor allem aber würden sich Anleihen mit konkreten Klimazielen verbinden lassen. Außerdem seien sie wohl das einfachste Mittel, um privates Kapital aus den reichen Ländern in die Emerging Markets zu leiten. Gerade hier würden die Emissionen nämlich besonders stark zunehmen.



Die Energiewende werde große gesamtwirtschaftliche Folgen haben, vor allem könne durch sie die Inflation steigen. Mit Investitionen in die Klimaschutz-Vorreiter aus den fünf emissionsintensivsten Sektoren könne man sich jedoch zu einem gewissen Grad vor der Inflation schützen und solide Erträge erwarten. Langfristig dürfte die weltweite Energieversorgung nach Ansicht der Experten billiger und weniger anfällig für Angebotsschocks werden.



Moola füge hinzu: "Wir glauben, dass die Energiewende in vielen Sektoren mittel- bis langfristig zu einer ausgeprägten Auslese führen wird - und zwar vor allem in jenen, die dem Klima letztlich am meisten schaden. Aber die Unternehmen können sich ändern, indem sie neue Technologien entwickeln oder wichtige Prozesse stark dekarbonisieren. Der Markt wird sie dafür belohnen, indem er für steigende Kurse sorgt und ihnen die Anleihen- und Aktienfinanzierung erleichtert."



Unternehmen aus emissionsintensiven Sektoren, die sich nicht ändern würden, würden das Gegenteil erleben. Ihnen dürfte es immer schwerer fallen, Kapital zu erhalten und ihre Bewertungen würden fallen. Wenn sich Gewinner und Verlierer in den nächsten Jahren stark auseinanderentwickeln würden, sei das für aktive Manager eine große Mehrertragschance - zumal manche der emissionsintensiven Sektoren zurzeit deutlich niedriger bewertet seien als der Gesamtmarkt. Die Experten würden erwarten, dass diese "Dekarbonisierungsprämie" in den nächsten Jahren weiter steige.



Investitionen in die Energiewende dürften immer wichtiger werden. Zunehmend werde erkannt, dass der Verzicht auf Anlagen in emissionsintensiven Sektoren keine Lösung sei. Eigentümer und Manager von Core-Portfolios sollten die Net-Zero-Pläne emissionsintensiver Unternehmen daher genau im Blick haben, intensiv Einfluss nehmen und sie zu einer schnelleren Dekarbonisierung anhalten. Das scheine erfolgversprechender, als sich einfach von deren Wertpapieren zu trennen.



Allein mit "sauberen" Portfolios erreiche man nichts. Wichtig seien darüber hinaus gezielte Investitionen in Dekarbonisierungsstrategien, bei Aktien wie bei Anleihen. Sie würden speziell auf Bereiche und Sektoren setzen, in denen die Dekarbonisierung besonders wichtig sei. Man sollte die Dekarbonisierungsmaßnahmen aller Portfoliounternehmen genau untersuchen und beispielsweise die durch die Anlage vermiedenen CO2-Emissionen oder die Verringerung des Umweltfußabdrucks messen.



Natürlich sei die Bewertung des Dekarbonisierungsplans eines Unternehmens immer auch subjektiv, wie auch die Beurteilung einer Unternehmensstrategie oder eines Finanzplans. Wichtig sei, dass Investoren dennoch Einfluss auf Unternehmen aus den fünf emissionsintensivsten Sektoren nehmen würden, damit sie ihre Geschäftsmodelle weiterentwickeln würden.



Moola meine abschließend: "Es gibt nicht nur Schwarz oder Weiß. Je geordneter die Energiewende abläuft, desto besser dürfte es für unseren Planeten, das Wirtschaftswachstum und letztlich auch für die Investmentperformance sein." (08.03.2023/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Es ist unwahrscheinlich, dass der Übergang zu Net Zero sauber und methodisch einwandfrei ist, so Nazmeera Moola, Chief Sustainability Officer bei Ninety One.Viel wahrscheinlicher sei eine recht ungeordnete Energiewende. Doch wie chaotisch es werde, hänge von den Emissionszielen der Kapitaleigner, Investoren und Unternehmen ab. Eine aktuelle Studie von Ninety One, A disorderly Transition, komme zu dem Schluss, dass verstärkte Investitionen in die Dekarbonisierung und klare Klimaschutzziele helfen könnten, die Energiewende nachhaltiger zu machen.Nazmeera Moola habe gesagt: "Die Energiewende erfordert Investitionen in eine grüne Infrastruktur und die Dekarbonisierung emissionsintensiver Unternehmen. Beides ist Voraussetzung für eine echte Dekarbonisierung. Dies gilt vor allem für fünf Sektoren, die zusammen über 90% der weltweiten Emissionen verursachen und ohne die es kein Wirtschaftswachstum gibt: Energie, Bauwesen, Verkehr, Industrie und Landwirtschaft. Sie sind entscheidend für die globale Entwicklung. Wenn diese Sektoren nicht funktionieren, hat das erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Die Energiewende muss deshalb so geordnet wie möglich ablaufen."Die Dekarbonisierung emissionsintensiver Unternehmen brauche Zeit, sie könnten sich nicht über Nacht ändern. Sie seien kapitalintensiv, würden über Anlagevermögen verfügen und müssten ihre Produktionsanlagen und Geschäftsmodelle modernisieren. Meist seien neue Technologien erforderlich, um die Unternehmen bei der Dekarbonisierung zu unterstützen. In Ländern wie Südafrika halte man soziale Themen wie Beschäftigung und Arbeitnehmerrechte für wichtiger als Umweltschutz.Es gebe nicht "die eine" Lösung für alle emissionsintensiven Unternehmen. Ihre Umweltstrategien hätten sich aus vielerlei Gründen stark auseinanderentwickelt. Die zukünftigen Technologien seien ebenso unsicher wie der Zeitrahmen und mögliche strukturelle Veränderungen. Selbst die Unternehmen innerhalb bestimmter Sektoren, etwa Versorger, würden "Net Zero" sehr unterschiedlich angehen. Manche würden wesentlich stärker auf erneuerbare Energien als andere setzen.Moola ergänze: "Je glaubwürdiger die Dekarbonisierungspläne werden und je besser die Investment¬branche sie beurteilen kann, desto interessanter werden Anlagestrategien mit einem Schwerpunkt auf der Energiewende. Gerade besonders emissionsintensive Unternehmen und Branchen brauchen Investoren, die die Glaubwürdigkeit ihrer Klimaschutzmaßnahmen hinterfragen und die Veränderungen konsequent nachverfolgen."