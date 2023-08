Was ist Chancer?

Chancer Preisvorhersage

Mit dem Zugang zu verschiedenen Vorteilen für Token-Inhaber, von Governance-Rechten bis hin zum Staken von Token, von der herausragenden deflationären Tokenomik des Coins bis hin zur Beteiligung an einer wirklich bahnbrechenden neuen Plattform, könnte Chancer eine der disruptivsten Kräfte im Online-Wett- und Kryptomarkt sein.



Viele Analysten gehen davon aus, dass CHANCER noch in diesem Jahr die Marke von 0,25 $ durchbrechen und bis 2025 die Marke von 0,50 $ überschreiten wird. Angesichts der Kraft eines Bullenmarktes, der den Kurs längerfristig vorantreiben wird, winken jedem, der den CHANCER Presale nutzt, enorme Renditen.



Shiba Inu Preisvorhersage

Shiba Inu hat sich in den letzten Jahren gleich nach der Branchengröße Dogecoin als einer der Platzhirsche unter den Meme-Coins erwiesen. Da Meme-Coins bekanntermaßen selten einen echten Wert haben und eine Fülle neuer Emporkömmlinge in der Branche den Status quo in Frage stellt, hat sich Shiba Inu für dieses Jahr die Einführung mehrerer neuer Funktionen vorgenommen. Damit soll seinem niedlichen Charme ein zusätzlicher Nutzen verliehen werden.



Die Plattform plant die Einführung eines neuen Layer-2-Blockchain-Netzwerks, Shibarium, das auf Ethereum aufbaut, um ihr Angebot für Investoren und Entwickler zu diversifizieren. Gleichzeitig hat die Plattform vor kurzem angekündigt, dass sie im September 2023 in das Metaverse eintreten und vier einzigartige virtuelle Hubs einrichten wird. Diese sind Rocket Pond, WAGMI Temple, Tech Trench und Ryo Plaza.



Jedes dieser Zentren soll Shiba Inu-Liebhabern faszinierende Erlebnisse und Aktivitäten im Metaverse bieten. Dazu gehören unglaubliche visuelle Eindrücke, fesselnde Erlebnisse und berühmte Wahrzeichen, die in den virtuellen Welten erscheinen.



Angesichts dieser neuen Entwicklungen, die für die Inhaber von Meme-Coins einen zusätzlichen Nutzen und Wert darstellen, revidieren die Analysten ihre Shiba Inu-Preisprognose für 2023. Anstatt ein minimales Wachstum für 2023 zu prognostizieren, haben die Experten ihre SHIB-Preisprognose nach oben korrigiert und erwarten, dass der aktuelle Wert von 0,000008236 $ bis Ende dieses Jahres auf 0,00001038 $ ansteigt und bis Ende 2025 in Richtung 0,0000546 $ klettert.



CHANCER vs. SHIB: Welche ist die beste Kryptowährung, die man jetzt kaufen kann?

Wer in Chancer und Shiba Inu investiert, kann sich auf Kurssteigerungen für den Rest des Jahres 2023 und die Jahre danach freuen. Während die Preisprognosen für Shiba Inu gute Zuwächse für SHIB-Investoren vorhersagen, werden diese jedoch durch die wahrscheinlichen Zuwächse bei Chancer in den Schatten gestellt. Dies gilt insbesondere für alle, die ihre Token im CHANCER Presale gekauft haben.



Dies illustriert, warum der CHANCER Presale eine exzellente Krypto-Investitionsmöglichkeit ist, die es auf die Listen der besten Kryptos, die man jetzt kaufen kann, vieler Experten geschafft hat. Angesichts der Tatsache, dass der Coin derzeit für nur $0,011 erhältlich ist, sollte man sich als Investor besser früher als später einsteigen. (23.08.2023/ac/a/m)



