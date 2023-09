Hingegen würden Qualitäts-Dividenden-Unternehmen in der Regel über eine solide finanzielle Basis, konsistente Erträge als Grundlage zuverlässiger Dividendenrenditen und verhaltenes, aber langfristiges Wachstum verfügen. Ein bekanntes Beispiel seien die sogenannten Dividendenaristokraten - Unternehmen, die ihre Dividendenausschüttungen pro Aktie 25 Jahre oder sogar länger kontinuierlich erhöht hätten. Diese Unternehmen würden eine geringe Volatilität aufweisen und entsprechend auch weniger in Abwärtsmärkten leiden. Der maximale Verlust in den vergangenen 35 Jahren liege im Gegensatz zum vorherigen Beispiel nur bei unter 50%. Ebenfalls interessant: Markteintrittsbarrieren und damit eine höhere Preissetzungsmacht versetze Qualitäts-Dividenden-Unternehmen in die Lage, Inflationsdruck an ihre Kunden weiterzugeben. Der Wermutstropfen für den Anleger sei, dass die Langfristigkeit des Geschäftsmodells in starken Marktphasen das Aufwärtspotenzial reduziere - wie im ersten Halbjahr 2023.



Durch diese strukturellen Unterschiede ergebe sich nicht nur in diesem Jahr, sondern auch langfristig nach Abzug des Marktbetas die erwähnte negative Korrelation zwischen beiden Anlagestilen. Eine auf diesen Unterschieden aufbauende Strategie könne ihre Vorteile in unterschiedlichen Marktphasen ausspielen. Wenn die Liquidität an den Finanzmärkten steige, stütze diese die wirtschaftliche Aktivität. Dadurch würden Wachstums- und Technologieunternehmen in den Anlegerfokus rücken. Sinke die Liquidität hingegen, dann steige das Sicherheitsbedürfnis. In der Folge stünden Substanz- und Qualitäts-Dividendenunternehmen im Vordergrund. Technologie-Aktien würden im Regelfall als Renditetreiber bei konjunktureller Expansion fungieren, während Qualitäts-Dividenden-Aktien sich vergleichsweise weniger volatil bei Kontraktion verhalten würden.



Schon ein passiver Buy-and-Hold-Ansatz könne gute Ergebnisse zeigen, da beide Stile langfristig eine Outperformance gegenüber dem breiten Markt erzielen würden. Eine weitaus effizientere Strategie sei allerdings in der Regel eine aktive Steuerung beider Bausteine. Die Voraussetzung für das Funktionieren dieses Ansatzes sei die frühzeitige Erkennung des jeweiligen Anlageumfelds und damit der Wechsel der Stilrichtung abhängig vom Liquiditäts- und Wirtschaftszyklus. Die Zyklusposition könne mit Liquiditäts-Frühindikatoren indikativ bestimmt werden.



Durch die rechtzeitige Umschichtung zwischen Technologie- und Qualitäts-Dividenden-Aktien könnten die Vorteile beider Stile kombiniert werden, um in Wachstumsphasen zu profitieren und in Kontraktionsphasen defensiv positioniert zu sein. Unter Liquidität verstehen die Experten von Fisch Asset Management hier die Summe aller Geldmengenaggregate, die dem Markt in Form von Finanzierung und Krediten zur Verfügung stehen.



Im ersten Halbjahr 2023 habe sich ein erstaunlich stabiler Aufwärtstrend an den Aktienmärkten gezeigt. Vor allem große Technologieunternehmen hätten Kurssprünge erlebt. Eine restriktive Geldpolitik reduziere die Liquidität am Markt und sei zunehmend ein negativer Faktor für das wirtschaftliche Umfeld. Folgerichtig dürften Qualitäts-Dividenden-Titel anstatt Technologieaktien in den Fokus rücken. Es gelte, die entsprechenden Indikatoren im Auge zu behalten. Die Experten von Fisch Asset Management rechnen damit, dass sich dies auch dieses Mal auszahlen wird. (27.09.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Die US-Technologieaktien des NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sind 2023 besonders renditestark, so Philippe Gehrig, Portfolio Manager Multi Asset Solutions bei Fisch Asset Management in Zürich.Die Wertsteigerung habe im ersten Halbjahr insgesamt rund 39% betragen, was einer deutlichen Mehrrendite gegenüber dem Gesamtmarkt entspreche. Es sei das beste erste Halbjahr in der Geschichte des NASDAQ gewesen. Substanzfokussierte Qualitäts-Dividenden-Aktien hätten im Vergleichszeitraum nur rund 6% erzielt. Dies erstaune nicht: Historisch würden beide Stile - um das Marktbeta bereinigt - eine negative Korrelation aufweisen. Diese Eigenschaft könne genutzt werden, um ein langfristig diversifiziertes Aktienportfolio aufzubauen.Technologie-Unternehmen würden oft über Eigenschaften wie Innovation, Disruptionspotenzial und schnelles Wachstum verfügen. Häufig seien es euphorische Zukunftserwartungen der Investoren, welche die Preise ansteigen lassen würden. Nicht verwunderlich also, dass der Technologie-Sektor in den vergangenen 35 Jahren mit über 10.000% die mit Abstand höchste Gesamtrendite aller großen Anlage-Aggregate erzielt habe. Gleichzeitig habe es auch Phasen mit massiven Verlusten von teils über 80% gegeben. Diese hätten eine extreme Risikotoleranz bei den Anlegern erfordert, um nicht zu einem ungünstigen Zeitpunkt zu verkaufen. Generell würden die Aktienkurse von Technologie-Unternehmen zu hoher Volatilität neigen und könnten bei einer Verschlechterung des Marktumfelds sehr schnell beträchtliche Verluste erleiden.